Claudiu Manda: PSD nu va mai sprijini prosti in functii publice. Ciolacu este "vulpoiul de care e nevoie"

Ziare.

com

Manda a fost prezent, joi, la conferinta de alegeri a PSD Buzau, unde Marcel Ciolacu a fost ales presedinte al organizatiei judetene, fara a avea contracandidat."Sa spunem cateva lucruri pentru congres. Nu mai sustinem prosti in functii publice sa ne faca de ras, pentru ca munca noastra ne-o arunca la cos de multe ori cu capacitatea unora sau altora de a vorbi. I-am sprijinit, din pacate insa, in CEx. Trebuie sa ne asumam greselile, dar sa nu mai facem", a spus Manda.De asemenea, el a declarat ca Marcel Ciolacu are capacitatea si ar fi potrivit pentru a fi presedinte al PSD, la nivel central."Sincer, am venit sa-l vad pe Marcel la el acasa. Cred ca e foarte important sa vedem daca are capacitatea sa construiasca o echipa si sa functioneze in echipa. La cum l-am vazut eu si la cum va vad pe dumneavoastra, colegii lui, cum va raportati la el, cred ca Marcel e bun de presedinte PSD national. Cred ca Marcel e vulpoiul de care e nevoie in fruntea PSD", a mai spus Claudiu Manda.