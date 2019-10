Claudiu Niculescu a fost demis

Ziare.

Antrenorul roman in varsta de 43 de ani a fost concediat dupa 3 infrangeri consecutive, anunta Gazeta Sporturilor Al Tai a ajuns la pe locul 5 in clasament, cu 16 puncte stranse in 11 meciuri.Claudiu Niculescu o pregatea pe Al-Tai din vara acestui an.In cariera sa, Niculescu le-a mai antrenat pe U Cluj, Bihor Oradea, Damila Maciuca, CSM Ramnicu Valcea, CS Mioveni, FC Voluntari si Dinamo Bucuresti.I.G.