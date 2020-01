Clotilde Armand: Compania Nationala de Investitii a cumparat cozonaci si vin de 10.000 de euro

Ziare.

"Chiar m-am intrebat astazi ce se mai intampla pe la Compania Nationala de Investitii. E o companie importanta a statului, nu?! Ei bine, Compania a achizitionat in data de 19 decembrie 2019 vreo 565 de 'Cozonaci cu nuca, cacao si stafide' si 220 sticle de vin Feteasca Neagra, in valoare de aproximativ 10.000 euro.Nu-i rau. Asta da investitie nationala. Ar fi ciudat ca C.N.I. sa se ocupe de constructia de: spitale, autostrazi, scoli, stadioane pentru Euro 2020... nu?!", a scris Clotilde Armand pe Facebook. Europarlamentarul a precizat si cine se afla la conducerea companiei."Apoi m-am intrebat cine conduce aceasta companie. Iata: 'La conducerea C.N.I este Manuela Irina Patrascoiu, numita de Liviu Dragnea in 2013 in fotoliul de director general si de presedinte al Consiliului de Administratie, pe vremea cand acesta a coordonat Ministerul Dezvoltarii'", a adaugat ea.A.G.