Clotilde Armand isi lanseaza candidatura la Primaria Sectorului 1, in Piata Victoriei

"Va invit maine (duminica - n.red.), la ora 11:00, in Piata Victoriei (la Girafa) sa dam startul la campania pentru Primaria Sectorului 1!Vor participa Dan Barna, presedintele Uniunea Salvati Romania - USR, Claudiu Nasui, presedintele USR Bucuresti si candidatii la Consiliul Local Sector 1. Va astept!", a scris sambata seara pe Facebook Clotilder Armand Amintim ca, in luna octombrie, Clotilde Armand a castigat cursa interna pentru desemnarea candidatului USR la Primaria Sectorului 1 , in fata lui Cristian Seidler.In anul 2016, Clotilde Armand a pierdut alegerile la doar cateva procente, in fata actualului primar, Dan Tudorache.