Clotilde Armand si-a anuntat candidatura la Primaria Sectorului 1: PNL sa faca un pas in spate, a fost mereu impreuna cu PSD

"De patru ani astept acest moment. Din acesti patru ani, trei ani am fost in consiliul local unde am luptat impreuna cu colegii mei" a declarat Armand."In Sectorul 1, PNL trebuie sa faca un pas inapoi, un pas in spate. Eu am fost in Consilul Local timp de trei ani, inainte sa ajung in Parlamentul European. Timp de trei ani am invatat mult. Am vazut cum se desfasoara lucrurile acolo.Nu au votat pentru investitii. Nu s-au facut investitiile necesare...", mai afirma Clotilde Armand.Intrebata daca a avut negocieri cu PMP pentru sustinerea sa, Armand a negat acest lucru: "Cu sau fara sustinerea lor oricum vom castiga. Prefer evident sa avem un singur candidat. Fac un apel la toate partidele sa avem un proiect comun, pe care sa-l propun eu, pentru ca ei au fost incapabili sa-l faca pana acum."Politicianul a enumerat intre prioritati investitii masive in reducerea poluarii, mai multe spatii verzi, pastrarea Padurii Baneasa, parcari subterane si piete functionale.Politicianul si-a anuntat candidatura langa girafa din fata Muzeului Antipa din Piata Victoriei . Clotilde Armand a candidat la primaria Sectorului 1 si in 2016, cand a pierdut insa cu 28,7% din voturi in fata PSD-istului Dan Tudorache, care a avut un scor de 31,07% din voturi. La eveniment au participat mai multi parlamentari USR si presedintele partidului, Dan Barna.