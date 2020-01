Fostul sef al Politiei Gorj ii cere daune de 100.000 de euro lui Clotilde Armand pentru ca a cerut excluderea sa din USR

>. Acest personaj n-are ce cauta in USR, nu asa se face altfel de politica", a scris Clotilde Armand, pe Facebook.



"Scuzati-ma ca va intrerup: i-am cauzat cuiva de aici 'suferinte psihice'?", a scris, marti, pe Facebook, Clotilde Armand, care a postat fotografia unei chemari in instanta.Caragea Viorel Salvador, fost sef al Politiei Gorj, o acuza pe Clotilde Armand ca i-a provocat un "prejudiciu de imagine si suferinte psihice" si-i cere daune de 100.000 de euro.In plus, reclamantul doreste ca europarlamentarul sa publice hotararea instantei in trei ziare de larga circulatie si sa inlature de pe pagina sa de Facebook "postarea si comentariile cu continut defaimator" la adresa sa.Clotilde Armand le-a cerut colegilor sai din Gorj excluderea din partid a barbatului."Am aflat ca fostul sef al Politiei Gorj (acuzat de hartuire sexuala si trafic de influenta) a fost primit in USR. Acum, ii rog tare mult pe colegii mei sa-l lase in pace pe <