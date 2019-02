Experimente psihologice Concurs Ziare.com si Editura Meteor Press

Foto: Editura Meteor Press

Ziare.

com

Pentru a participa la concurs scrie daca ai incercat pana acum vreun experiment psihologic.Uitati de laboratoare si de salile de conferinte. Puteti face experimente stiintifice in propria dumneavoastra sufragerie!Experimente psihologice renumite - de la ego-ul lui Freud la cutia lui Skinner - au schimbat conceptiile stiintei despre comportamentul omenesc. Dar cum functioneaza, de fapt, aceste teste? Din cartea Experimente psihologice veti invata sa testati singuri aceste teorii si experimente... fara sa aveti nevoie de vreo diploma in Psihologie!Indrumati de Michael A. Britt, creatorul popularului podcast "The Psych Files", puteti realiza propriile experimente atunci cand frunzariti site-urile favorite (pentru a testa "efectul curiozitatii"), treceti in revista reclamele (e surprinzator cat de mult sunteti influentati de culoarea rosie) sau va verificati smartphone-urile (pentru a vedea daca se abat sau nu de la experientele din viata reala) . Va veti da seama chiar si de faptul ca o anumita persoana va minte!Parcurgand aceasta carte greu de lasat din mana, nu veti citi doar despre istoria psihologiei, ci chiar o veti trai!