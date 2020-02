John Rain. Conspiratie la Casa Alba Concurs Ziare.com si Editura Meteor Press

Foto: Editura Meteor Press

Ziare.

com

Pentru a participa la concurs mentioneaza intr-un comentariu din ce serie face parte volumul oferit la concurs.Traind discret si retras in Tokio, John Rain incearca sa-si evite vechea existenta de asasin, pana cand este abordat cu o oferta greu de refuzat.Rain si vechiul lui prieten Dox, alaturi de doi mercenari, sunt recrutati de colonelul Horton, faimos pentru operatiuni clandestine. Misiunea lor: eliminarea unor inalte oficialitati din guvernul american aparent asociate unei iminente lovituri de stat.Desigur, lucrurile nu sunt ceea ce pareau a fi si cei patru barbati duri si orgoliosi se vor trezi in scurt timp urmariti de FBI si CIA, siliti sa se inteleaga intre ei si sa se sprijine reciproc, in timp ce afla adevarul din spatele motivelor lui Horton."In operatiunea asta avusesem ghinioane. Cateva ratari sau, mai degraba, actiuni nefinalizate, totusi, finalul fusese cel dorit. Un deces cu aspect perfect natural si o rasplata financiara exceptionala. Si poate ca, de data asta, un bine general mai insemnat. Pe ansamblu, nu aveam absolut niciun motiv sa ma plang. Asta in sine ar fi trebuit sa-mi spuna ca ceva era foarte nelalocul sau...""Nu mai ucisesem pe cineva de aproape patru ani. Dar toate lucrurile bune au un sfarsit.Era bine sa locuiesc din nou in Tokio. Fata orasului se schimbase, asa cum o face intruna, iar dezastrul provocat de marele cutremur si tsunami din Touhoku continua sa-si faca simtite urmarile prin iluminarea diminuata si puterea slabita a aparatelor de aer conditionat in timpul verii.In pofida atmosferei recent echilibrate intre anxietate si determinare, Tokio este imuabil in energia sa eterna, esentiala. E adevarat ca, in timpul pe care-l petrecusem in climate mai sigure, se inmultisera din nefericire localurile Starbucks si Dean & DeLuca, alaturi de nenumaratii lor imitatori, totusi refugiile cu adevarat importante ramasesera impenetrabile fata de infestarea aceea recenta.Inca se mai canta muzica de jazz in Body & Soul din Minami Aoyama, unde niciun scaun nu-i prea departe de scena pentru a adresa un cuvant discret de multumire cantaretilor la sfarsitul serii; se mai putea savura o cafea in Cafe de l'Ambre din Ginza, unde, desi se apropie de a o suta aniversare, proprietarul Sekiguchi-sensei soseste zilnic sa-si prajeasca singur boabele, asa cum a facut-o in ultimii saiyeci de ani; se mai putea bea un pahsrel in Campbelltoun Loch din Yurakucho, unde, daca poti ocupa unul dintre cele opt scaune ale localului ascuns in subsol, proprietarul si barmanul Nakamura-san iti va recomanda una dintre sticlele lui rare, pentru a face sa dispara, fie si numai pentru scurt timp, lumea pentru uitarea careia ai venit la el".