Neinfricatii Concurs Ziare.com si Editura Corint

Pentru a participa la concurs scrie intr-un comentariu un alt titlu din opera lui Mark Felton.Desi exista multe carti bune care istorisesc experientele abominabile si, totodata, curajul teribil de care au dat dovada mii de prizonieri de razboi capturati de catre japonezii victoriosi la sfarsitul anului 1941 si inceputul anului 1942, relatarile despre evadari din lagarele japoneze sunt mult mai rare. Asta se intampla din cauza numarului relativ mic de curajosi care au incercat sa isi recastige astfel libertatea, in loc sa mai suporte bataile si infometarea la care erau supusi de paznicii lor, in asteptarea, cel mai probabil, a unei morti in prizonierat.Cei care se incumetau totusi sa evadeze, deja extenuati fizic, trebuiau sa strabata un teritoriu necunoscut, cu un teren si o clima extreme, sa se confrunte cu pericole iminente - boli amenintatoare, inanitie si tradare. Iar daca erau capturati urmau sa aiba parte - in cel mai bun caz - de cea mai dura dintre pedepse si, foarte posibil, de plutonul de executie.Atentia autorului s-a indreptat catre cazuri de evadari din Hong Kong, Thailanda, Filipine, Borneo si China, ai caror protagonisti au fost ofiteri si soldati britanici, americani si ai tarilor din Commonwealth.