TransEvolutia Concurs Ziare.com si Editura Meteor Press

Daniel Estuli.Pentru a participa la concurs scrie intr-un comentariu un alt titlu din opera lui Daniel Estuli.Argumentand ca in cursa pentru o omenire mai buna suntem pe cale de a trece la o noua dimensiune ca urmare a unei revolutii nanotehnologice, aceasta carte captivanta pretinde ca profunzimea progresului si dezvoltarii tehnologice este de asa natura incat oamenii in viitorul foarte apropiat ar putea sa nu mai fie complet umani.TransEvolutia prezinta tranzitia de la om la cineva - sau ceva - nou si diferit, odata cu tendinta din ce in ce mai accentuata de punere in aplicare a protezarii, de utilizare a implanturilor de organe, ochi bionici, aparate auditive, precum si a altor cuceriri tehnologice.Oamenii sunt capabili sa faca lucruri pe care nu si le-ar fi imaginat ca fiind posibile cu 20 de ani in urma, iar cresterea rapida a acestei tendinte este departe de a se sfarsi. Dar oare beneficiile acestor progrese vin cu un pret? Este omenirea in pericol din cauza acestei dominatii a stiintei si tehnologiei? Daniel Estulin descrie viziunea sa asupra unui viitor in care elita isi va pune in aplicare planurile ei prometeice.