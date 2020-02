Trenul copiilor Concurs Ziare.com si Editura Meteor Press

Foto: Editura Meteor Press

Ziare.

com

Pentru a participa la concurs mentioneaza intr-un comentariu un alt volum semnat Viola Ardone.Se spune ca uneori trebuie sa renuntam la tot chiar si la dragostea de mama pentru a ne implini destinul. Niciun roman nu spune aceasta poveste cu o mai mare candoare.Amerigo se plimba pe strazile din Napoli in spatele mamei sale, Antonietta, o femeie tacuta, urmarind pantofii oamenilor. Este jocul sau preferat: pantof curat, punct castigat, pantof murdar, punct pierdut. Pantofii lui il fac sa mearga putin stramb pentru ca sunt de mana a doua si niciodata numarul potrivit. Nu mai are demult timp tata, acesta fiind plecat in America pentru a face avere.Are insa multi prieteni. Toata lumea il cunoaste si il numeste Nobel, pentru ca vorbeste despre cate in luna si-n stele, si cunoaste o multime de lucruri, de vreme ce asculta cu rabdare povestile altora. Totusi, intr-o zi, Amerigo trebuie sa paraseasca locurile natale si pe mama sa.Este anul 1946 si, la fel ca mii de alti copii din Sud, urca intr-unul dintre trenurile care traverseaza intreaga peninsula pentru a petrece un an la o familie din Nord.La inceput derutat si nostalgic, apoi din ce in ce mai curios, in Modena Amerigo, devine atasat de noua sa familie. Cu ajutorul tatalui sau adoptiv din Nord isi descopera vocatia pentru muzica. Tocmai acest lucru, la intoarcerea lui la Napoli, va marca dureroasa despartire de mama Antonietta, care nu-l mai poate intelege. Timp de 50 de ani el nu incearca sa repare aceasta ruptura.Un roman pasionant, scris excelent. Povestea unui copil care dupa razboi se lupta sa supravietuiasca si sa isi gaseasca un drum in viata.