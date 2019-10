Zaharul in boxa acuzatilor Concurs Ziare.com si Editura Meteor Press

Foto: Editura Meteor Press

Pentru a participa la concurs scrie intr-un comentariu care este meseria lui Gary Taubes.Dupa cum ne promite in titlul cartii, "Zaharul in boxa acuzatilor", Gary Taubes construieste un rechizitoriu convingator impotriva zaharului, pe care-l considera principalul vinovat pentru actuala epidemie de boli cronice care ne scurteaza viata, pornind de la diabet, hipertensiune si boli cardiovasculare, pana la cancer si maladia Alzheimer.Argumentele autorului sunt expuse cat se poate de clar: obezitatea a ajuns la proportii epidemice, aproximativ 10% dintre copii sufera de boala ficatului gras nealcoolica, aproape un adult din sapte este diabetic si unul din patru sau cinci va muri de cancer.Cum a ajuns zaharul sa se infiltreze in viata noastra dominand-o aproape in totalitate? De la o mirodenie rara si scumpa, a inceput sa fie folosit ca aditiv, medicament, rasfat culinar, pentru ca in zilele noastre sa-l gasim in aproape orice aliment: sosuri, ketchup, conserve, mezeluri, bacon, crenvursti, covrigei, chipsuri, alune prajite, sosuri de spaghete, rosii conservate si paine.Am devenit dependenti de zahar? Este zaharul un drog? Cat de nociv este, cu adevarat, consumul de zahar? Si ce decizii putem lua pentru a ne proteja?Sunt intrebari la care Gary Taubes incearca sa raspunda cu argumente documentate, istorice, economice si medicale, demascand eforturile depuse de industria zaharului, aparent in complicitate cu autoritatile din domeniul sanatatii publice, de a exonera zaharul si de a ne convinge ca de vina pentru toate bolile noastre moderne sunt supraconsumul, grasimile saturate si lipsa exercitiilor fizice.Suntem oare victimele unei indoctrinari nutritionale cu consecinte incalculabile pentru sanatatea noastra? Vom putea afla citind "Zaharul in boxa acuzatilor".