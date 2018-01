Controleaza-ti furia. Transforma-ti energia in intelepciune Concurs Ziare.com si Editura Meteor Press

Foto: Editura Meteor Press

Pentru a participa la concurs scrie intr-un comentariu un alt titlu din opera lui Allain J. Marillac.Mecanismele furiei, una dintre cele mai importante emotii umane, sunt explicate pe intelesul tuturor, fara ocolisuri si fara termeni specializati, intr-un ghid practic foarte bine construit. Cele doua parti ale lucrarii cuprind informatiile esentiale care vor ajuta pe oricine sa-si controleze propria furie, dar si sa faca fata furiei celorlalti.Allain J. Marillac prezinta si semnele verbale si non-verbale ale furiei care poate degenera cu usurinta in violenta, precum si modalitati de controlare a situatiilor tensionate ce pot aparea acasa, la birou sau pe strada, nefiind uitate nici situatiile delicate cu copiii.Cei care vor citi vor intelege mai bine ce este furia, vor sti s-o stapaneasca, vor reactiona adecvat in fata unei persoane usor iritabile, vor dezamorsa tensiunile si vor dispune de instrumentele necesare pentru a-si modifica atat propriul comportament, cat si pe cel al persoanelor din jur.Alain J. Marillac este expert recunoscut in hipnoza, conferentiar si autor de numeroase carti de succes despre stres, sindromul epuizarii profesionale, dezvoltare personala. Este creatorul tehnicii relaxarii imediate.