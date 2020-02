Medicul Beuran a fost retinut pentru o spaga de 10.000 de euro

Ziare.

La data comiterii faptei, Beuran indeplinea functiile de presedinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, sef al Disciplinei Chirurgie Generala, conducator de Doctorat si profesor universitar chirurgie generala in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, arata DNA Procurorii arata ca, pe data de 18 decembrie 2018,de la o persoana, medic intr-o unitate din Bucuresti, suma de, pentru a propune in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, pe o perioada determinata, cat si(denuntator - n.red.).Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 13 februarie 2020, a lui Mircea Beuran.Acesta urmeaza sa fie prezentat vineri Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Dosarul s-a constituit ca urmare a sesizarii depuse de persoana care a remis banii mentionati, cu titlu de mita.Pnerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie, mai informeaza DNA."Acum cateva saptamani un medic m-a contactat si a pretins ca Beuran i-a pretins 10.000 de euro pentru a obtine un post de asistent universitar., procurorii sustin ca au fapte si probe ca Beuran ar fi primit acesti bani. Sa infunde puscaria daca este vinovat!", a scris pe Facebook deputatul USR Emanoil Ungureanu , joi seara, dupa aflarea vestii.Anchetatorii DNA au facut perchezitii, joi dimineata, acasa la Mircea Beuran, dar si la biroul medicului din Spitalul Floreasca. Potrivit televiziunilor de stiri, au fost ridicate mai multe documente de pe sectia de Chirurgie, pe care Beuran a condus-o pana la finalul anului trecut.Medicul Mircea Beuran a fost audiat si pe 10 ianuarie de anchetatorii de la Serviciul Omoruri, in cazul pacientei incendiate pe masa de operatie in timpul unei interventii controversate efectuate la Spitalul Floreasca la finalul lunii decembrie. Femeia de 66 de ani a murit o saptamana mai tarziu.Pe 6 ianuarie, Ministerul Sanatatiispune anunta ca ancheta spitalului a relevat ca Beuran a incalcat 10 obligatii din cele 33 asumate prin contractul de administrare a sectiei, motiv pentru care conducerea unitatii spitalicesti a decis demiterea lui.Mircea Beuran, chirurgul aflat in centrul scandalului de la Spitalul Floreasca, unde o pacienta a murit dupa ce a luat foc pe masa de operatie din cauza erorilor echipei medicale conduse de acesta, are pe luna venituri de peste 6.000 de euro, aproximativ 3.500 de euro castigand doar de la unitatea medicala.V.D.