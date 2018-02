Skyworth Romania te invita la concurs!

Tehnologia ALL DC inverter propulsata de cele mai bune compresoare si motoare japoneze, aduce putere chiar si in cele mai extreme conditii

Pentru a participa, da Like paginii de Facebook Skyworth Romania si raspunde la intrebarea concursului. Vei gasi raspunsurile pe pagina www.skyworth.com.ro Skyworth Grup este o companie fondata in 1988 in Shenzen China, un loc care astazii este cunoscut ca si Silicon Valley a Chinei. Este una dintre companiile lider la nivel mondial pe piata de TV, multimedia si electrocasnice cu o cifra de afaceri de peste 8 miliarde de dolari anual, cu peste 37.000 de angajati in intreaga lume.Acum 2 ani Aparatele de Aer Conditionat au fost introduse pietei din Romania. Skyworth A/C este subsidiara Grupului care a preluat imediat ca piatra de temelie, Inalta Calitate si Cele mai bune Tehnologii, produse in fabrici moderne de ultima generatie.Astazi, ofera unitati de are conditionat pornind de la 12.000 BTU, prin cea mai buna gama sub numele '', prezenta deja pe piata din Romania.Seria include tot poate cere un client si chiar mai mult - tehnologii unice, pe care niciun alt aer conditionat nu le ofera astazi:Skyworth Romania ofera produsele sale printr-o noua retea de vanzatori si distribuitori specializati in vanzarea si instalarea aparatelor de aer conditionat, retea ce acopera intreaga tara.Compania se plaseaza prin produsele sale printre cei mai seriosi jucatori intr-o piata dinamica.Nivelul inalt de confort, controlul exact si intr-un mod accesibil, 5 ani garantie, economia, puritatea si tehnologia inalta sunt doar cateva din atributele ultimei generatii de produse Skyworth.Skyworth - Aer Conditionat - Your air. We care!