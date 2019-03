Donald Tusk le cere votantilor sa respinga partidele antieuropene

Ziare.

Acesta a facut un apel la votantii de pe continent sa respinga partidele antieuropene despre care a afirmat ca au fost infiintate de forte straine ostile si s-ar putea folosi de alegerile europarlamentare pentru a castiga puterea la Bruxelles, scrie Reuters."Exista forte externe antieuropene care doresc sa influenteze, deschis sau in secret, alegerile democratice ale europenilor", a afirmat Tusk intr-o conferinta de presa, dand drept exemplu decizia Marii Britanii de a iesi din UE."Si s-ar putea ca acest lucru sa se repete la alegerile europarlamentare din mai. Nu permiteti partidelor politice infiintate de forte externe ostile Europei sa decida prioritatile UE si conducerea institutiilor", a precizat Tusk.Partidele politice ostile UE au castigat popularitate in Europa, mai ales dupa criza imigratiei din 2015 si 2016.Nationalistii se afla la conducere in Polonia si in Ungaria si se afla in coalitii de guvernare in Italia si Austria. Sondajele arata cresterea popularitatii acestor partide inaintea votului din mai.Tusk a salutat unele reforme propuse de presedintele francez Emmanuel Macron, cel care a cerut o cooperare europeana mai mare pentru ceea ce a numit "renasterea Europei"."Nu putem astepta renasterea Europei. Renasterea trebuie sa inceapa acum", a afirmat Tusk.Emmanuel Macron a adresat o scrisoare cetatenilor Europei, documentul fiind tradus in 22 de limbi, inclusiv romana, si fiind postat pe site-ul Presedintiei franceze. Macron face o pledoarie pentru Europa si pentru Uniunea Europeana, in contextul Brexit.Printre reformele propuse de presedintele francez se numara si crearea unei agentii europene de monitorizare a starii democratiei in statele membre, pentru a proteja UE de atacuri cibernetice si propaganda externa.