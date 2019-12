Ati donat pentru Cumintenia Pamantului? Iata ce a decis vineri Guvernul

Ziare.

"Este vorba de ordonanta de urgenta privind prorogarea termenului pentru stabilirea masurilor in vederea asigurarii mecanismelor si a resurselor financiare necesare returnarii donatiilor colectate pentru achizitionarea unui bun, e vorba de "Cumintenia Pamantului", apartinand patrimoniului cultural national. Oamenii au fost de buna credinta cand au dat acesti bani si au vrut ca aceasta sculptura sa apartina patrimoniului national", a explicat Irina Sanda Marin Cajal, subsecretarul de stat in Ministerul Culturii, transmite Digi 24.Prim-ministrul Ludovic Orban a subliniat, la inceputul sedintei, ca trebuie rezolvata aceasta problema si a propus un an pentru rezolvarea returnarii banilor catre donatori."Guvernul trebuia sa dea banii inapoi pana la data de 31 decembrie 2019. E posibil sa-i identificati pe toti donatorii? Aveti nevoie de o prorogare cu un an? Trebuie rezolvata problema asta, pentru ca oamenii au fost angrenati intr-un proces de donatie pentru atingerea unui obiectiv, acest obiectiv nu a fost atins si banii trebuie dati inapoi", a precizat Orban, citat de Agerpres.Recent, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care termenul limita privind restituirea banilor pentru "Cumintenia Pamantului" este prorogat pana la 31 decembrie.Legea pentru aprobarea OUG nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevazut de OUG nr. 117/2017 pentru restituirea sumelor de bani colectate pentru achizitionarea unui bun apartinand patrimoniului cultural national mobil clasat in categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil (campania destinata achizitionarii operei de arta "Cumintenia Pamantului"), termen stabilit initiial la data de 31 decembrie 2018, pentru data de 31 decembrie 2019.