Cum vor primi inapoi banii cei care au donat pentru Cumintenia Pamantului

"Au fost corectate astfel lipsuri legislative din 2016 care au facut ca donatiile sa nu poata fi restituite pana acum", a transmis Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului, la finalul sedintei Executivului.Acesta a explicat ca cei mai multi dintre donatori au fost identificati, dar ca exista si cazuri in care nu au fost identificati deocamdata."Din ce am discutat si din ce stim in aceste moment, intr-o proportie mare, donatorii sunt identificati, dar sunt si cazuri de donatori care nu sunt identificati si proiectul de hotarare de guvern vine cu clarificari pentru acestia.. Adresele de depunere a cererilor vor fi facute publice pe site-ul ministerului. Tot pe site-ul ministerului gasiti si modelul cererii si un ghid privind modul in care se completeaza si modul in care se restituie banii", a punctat Barbu.Donatorii identificati nu trebuie sa faca nimic, ci doar sa astepte banii inapoi."Nu sunt considerati donatori neidentificati si nu e necesar sa intreprinda niciun fel de demers persoanele care au donat prin urmatoarele mijloacele: virament, ordine de plata in lei sau dispozitie de transfer valutar intrabancar si interbancar, donatii prin intermediul site-ului campaniei www.brancusiealmeu.ro, transfer bancar electronic sau prin SMS pentru numere de telefon active", a adaugat purtatorul de cuvant al Guvernului.Acesta a precizat ca solicitarile de restituire transmise anul trecut si care contin informatiile necesare vor fi luate in considerare si aceste persoane nu trebuie sa mai faca altele acum, dar doar daca sunt complete.In cazul, exista doua variante pentru restituirea banilor."La donatiile provenite prin SMS, returnarea se va face fie prin rectificarea facturii sau prin bonusarea numarului de telefon in cazul cartelei prepay. Cine are cartela prepay i se va suplimenta contul de pe numar, daca e pe abonament la plata facturii i se va scadea suma", a mai spus Barbu.Daca exista persoane care au donat si care nu doresc sa primeasca banii inapoi trebuie sa faca o cerere scrisa la Ministerul Culturii pana pe 30 iunie.Amintim ca in decembrie Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta privind restitutirea banilor. Campania de donatii a fost lansata pentru a strange 6 milioane de euro dintre cei 11 milioane de euro pe care proprietarii statuii ii pretindeau pentru a vinde statului roman Cumintenia Pamantului. Restul de 5 milioane de euro ar fi urmat sa fie pusi de la bugetul de stat.Din donatiile romanilor s-au strans insa doar 1.163.032 euro. In consecinta, s-a renuntat la colecta.Peste 100.000 de persoane au facut donatii pentru cumpararea operei lui Brancusi.