"Cumintenia Pamantului" - Ministerul Culturii a restituit 99,3% din donatiile facute prin Trezorerie si asteapta o oferta

Acestia din urma asteapta sa fie contactati in scris."Restituirea donatiilor este o operatiune ampla si complexa, presupunand implicarea, alaturi de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN), a unor persoane juridice de drept privat cu sau fara scop lucrativ cu care ministerul a incheiat contracte pentru colectarea fondurilor, in numele si pe seama sa, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 10/2016.Astfel, dupa campania ratata a Guvernului Ciolos din anul 2016, a aparut necesitatea prorogarii termenului legal instituit, care sa permita continuarea restituirii donatiilor si in cursul acestui an, in vederea protejarii intereselor tuturor cetatenilor care s-au implicat in campania de donatie", se arata in raspunsul citat.Pana la aceasta data, institutia condusa de Valer-Daniel Breaz. "A fost restituit un procent de 99,38% din suma incasata de Trezoreria Statului".In vederea protejarii intereselor tuturor cetatenilor care s-au implicat in campania de donatie, spun reprezentantii MCIN, ministerul se afla in discutii avansate cu institutiile de credit implicate in actiunea de restituire a donatiilor efectuate pentru achizitionarea sculpturii "Cumintenia Pamantului".Cat priveste achizitionarea operei de arta, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale "asteaptacu privire la pretul de achizitie a 'Cuminteniei Pamantului', urmand ca ulterior sa decida o directie de actiune", se mai arata in raspunsul transmis News.ro., a declarat si marti si vineri, contactat de News.ro, ca nu a fost facuta o oferta pentru ca, la randul lor, nu au primit nimic in scris de la Ministerul Culturii.", a spus Grabowski vineri.In primavara acestui an, cele doua parti au avut o intalnire la care au fost discutate cateva aspecte privind dreptul de preemptiune de care dispune statul roman in vederea achizitionarii sculpturii. In urma acesteia, Breaz a anuntat ca asteapta o oferta, insa potrivit reprezentantului proprietarilor, nu a facut niciun demers oficial in acest sens.Ministrul Culturii a spus in luna aprilie ca institutia sa dispune de 25 de milioane de euro pentru a cumpara obiecte de arta si cladiri din patrimoniu.