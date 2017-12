Guvernul a dat ordonanta de restituire a donatiilor pentru Cumintenia Pamantului. Pana cand se vor face platile

Ziare.

Conform OUG care a fost adoptata pe 28 decembrie, banii se restituie donatorilor integral din contul de disponibilitati deschis la Trezoreria Statului si/sau din conturile deschise la institutiile de credit, pana la data de 31 decembrie 2018.Costurile aferente restituirii banilor, indiferent de mijlocul prin care acestia au fost colectati, vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii, Ministerul Culturii va elabora hotararea pentru aprobarea conditiilor, procedurii si termenelor de restituire a banilor.In textul ordonantei se arata ca reglementarea nu poate fi amanata, "data fiind vointa anterioara a Guvernului, potrivit careia incheierea returnarii donatiilor trebuia realizata pana la data de 31 decembrie 2017, termen adus la cunostinta tuturor celor implicati in campania de donatie".In luna octombrie, Ministerul Culturii le cerea tuturor celor care au donat bani prin depunere de numerar la sediile bancilor sa parcurga sa solicite returnarea banilor. In cazul celor care efectuasera viramentul electronic, returnarea urma sa se faca fara solicitare.Campania de donatii a fost lansata pentru a strange 6 milioane de euro din cei 11 milioane pe care proprietarii statuii ii pretindeau pentru a vinde statului roman "Cumintenia pamantului". Restul de 5 milioane de euro ar fi urmat sa fie pusi de la bugetul de stat. Din donatiile romanilor s-au strans insa doar 1.163.032 euro. In consecinta, s-a renuntat la colecta.