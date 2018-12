Guvernul amana cu un an sa restitutie donatiile pentru "Cumintenia Pamantului", dar da dublu pentru proiecte culturale realizate cu ocazia presedintiei UE

Ziare.

"Guvernul Romaniei a adoptat in sedinta de vineri, o Ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene avand in vedere faptul ca, in prezent, procedura de restituire a donatiilor pentru Cumitenia Pamantului trebuie sa fie finalizata pana la data de 31 decembrie 2018, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2017", se arata intr-un comunicat al Ministerului Culturii.Justificarea Guvernului pentru aceasta amanare: "restituirea donatiilor este o operatiune ampla si complexa, presupunand implicarea, alaturi de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN), a unor persoane juridice de drept privat cu sau fara scop lucrativ cu care ministerul a incheiat contracte pentru a sprijini colectarea fondurilor, in numele si pe seama sa, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2016. Astfel, apare necesitatea prorogarii termenului legal instituit, care sa permita continuarea restituirii donatiilor si in cursul anului 2019, in vederea protejarii intereselor tuturor cetatenilor care s-au implicat in campania de donatie"."In lipsa acestor masuri legislative luate in regim de urgenta, impuse de o situatie extraordinara, imprevizibila, ar fi existat pericolul de a nu putea fi finalizata in totalitate returnarea donatiilor si, astfel, in consecinta, pericolul de a fi prejudiciati donatorii. Nu ne puteam permite asa ceva", a explicat Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, Valer- Daniel Breaz Asadar, termenul prevazut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea masurilor in vederea asigurarii mecanismelor si a resurselor financiare necesare returnarii donatiilor colectate pentru achizitionarea unui bun apartinand patrimoniului cultural national mobil clasat in categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 1043 din 29 decembrie 2017, se proroga pana la data de 31 decembrie 2019.Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a restituit suma de 359.473 lei din totalul incasat prin contul deschis la Trezoreria Statului de 370.811 lei. In total, din donatii s-au strans in 2016 1.163.032 de euro.Pe de alta parte, Guvernul a aprobat in sedinta de vineri suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) cu suma de 2 milioane de lei pentru finantarea unor proiecte culturale realizate cu ocazia Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.Banii au fost alocati din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru finantarea unor proiecte culturale.In conformitate cu Decizia nr. 16 a Consiliului Interministerial pentru pregatirea si exercitarea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, emisa in data de 18 decembrie 2017, s-a decis ca Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) sa sprijine Institutul Cultural Roman in elaborarea agendei culturale destinate componentei de promovare externa.