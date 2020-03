Ministrul Culturii: Exista o entitate privata dispusa sa cumpere "Cumintenia Pamantului" in conditiile impuse de noi

"Statul nu prefera nimic"

Donatiile, un esec

Ziare.

com

"Exista doua variante: ori sa o cumpere Statul, prin Ministerul Culturii, ori, in baza unui acord intre Stat si o entitate privata, Ministerul Culturii sa cedeze dreptul de preemptiune si sa permita acelui privat sa o achizitioneze.Entitate privata inseamna cineva dispus sa cumpere acesta lucrare in conditiile cerute de Ministerul Culturii, intre care, sa ramana pe teritoriul tarii si sa fie expusa intr-un muzeu, nu in alt cadru, si accesul publicului sa fie 7 zile din 7. Exista o astfel de entitate privata dispusa sa accepte astfel de conditii. In acest moment, nu pot face publice detalii", a declarat Gheorghiu.Ministrul a subliniat ca nu a avut nicio discutie cu proprietarii sculpturii sau cu reprezentantul lor."Sunt intr-o discutie cu o entitate privata care ar fi dispusa sa respecte aceste cerinte de la care noi nu facem rabat", a explicat el.Intrebat daca ar prefera Statul sa renunte la dreptul de preemptiune, Gheorghiu a spus ca "Statul nu prefera nimic. Alege varianta cea mai avantajoasa pentru binele patrimoniului. Daca lucrarea este expusa intr-un muzeu care sa corespunda tuturor cerintelor oamenilor de specialitate - se va face o comisie, nu oricum -, iar publicul are acces 24/ 24, pe beneficiar nu il mai intereseaza daca acest lucru s-a facut doar de Stat sau printr-un parteneriat. Important e sa ne atingem scopul".Locul in care va fi expusa "trebuie sa fie un muzeu si acel muzeu sa fie adecvat, trebuie vazut conceptul general al celui care investeste bani pentru a o achizitiona", a explicat Gheorghiu."Cred mai mult in parteneriatul public-privat decat in lucrurile facute doar pe bani publici, pentru ca atunci cand cineva isi investeste banii are mai multa grija decat cei care administreaza trecator avutul Statului. Acea entitate, cu siguranta, are un proiect mult mai larg, care sa includa acest muzeu, si atunci eu am si siguranta ca lucrurile sunt facute ca la carte.La Ministerul Culturii, avand personal de specialitate, stim exact ce sa cerem pentru ca nimeni sa nu poata spune apoi ca am facut rabat de la ce inseamna 'Cumintenia Pamantului', un bun de patrimoniu pus la dispozitia publicului si pus exact in cadrul potrivit pentru o opera de asemenea valoare".Ministrul s-a aratat increzator ca "in aceasta toamna va putea fi facut public proiectul".Gheorghiu a amintit de campania "Brancusi e al meu" din 2016, de cei 11 ambasadori care au sprijinit-o, dar si ca sculptura a fost dusa pe stadion la Cluj-Napoca. "Acele lucruri au fost vazute ca niste incercari normale de promovare, asa le vad si eu. Ma mir ca acum, cu Ziua Brancusi, anumite lucruri nu au fost privite cu aceiasi ochi".El a punctat: "Din pacate, fara succes. Tentativa de a strange donatii s-a dovedit a fi un esec. Munca de restituire a banilor colectati a fost plasata Ministerului Culturii, desi nu ministerul a strans banii la vremea respectiva. La finalul anului 2018, doar 6% din totalul donatiilor fusesera returnate. In toamna anului 2019, cand am venit eu, era undeva aproape de 30%. Pana la finalul anului am ajuns la 34% si atunci s-a creat un blocaj: ne-am lovit de refuzul firmelor de telefonie mobila de a ne pune la dispozitie datele de care aveam nevoie pentru a continua restituirea donatiilor. Am reusit sa depasim blocajul in vreo trei saptamani, apeland la alte ministere. Astazi suntem aproape de 45% - procent de restituire".El a subliniat ca un blocaj real urmeaza: "Va fi punctul in care nu vom mai avea cui da banii, pentru ca exista donatii anonime, de pe cartele care nu mai sunt in uz".Ce se va intampla cu restul banilor? "Asta este problema. Vor fi in cont fara titular si, probabil, va trebui initiata o alta Hotarare care sa reglementeze. Cand vor ramane niste bani fara a sti cui sa ii dam, eu voi pleda ca ei sa ajunga tot in domeniul artei plastice", a mai spus Gheorghiu.