Irina Rimes, promotor al lui Brancusi: Ministrul Culturii e multumit ca va "dezvirgina" un milion de tineri care n-au auzit de celebrul sculptor

"Brancusi este al nostru, al tuturor si ne bucura faptul ca, impreuna cu Muzeul National de Arta al Romaniei (MNAR), putem aduce oamenii, in special pe cei mai tineri, mai aproape de acest simbol national. (...)In acest sens, Irina Rimes a acceptat invitatia Ministerului Culturii, voluntar, de a fi promotor al evenimentului. Cu aceasta ocazie, ii adresam multumiri pentru accept si ne dorim, ca pe viitor, evenimente de asemenea anvergura sa beneficieze de o promovare adecvata si in randul generatiilor tinere.Ne dorim sa fim mai deschisi, sa atragem, fara prejudecati, oamenii din toate categoriile de varsta, sociale si profesionale., sa folosim si alte canale de promovare a culturii, altele decat cele clasice", se arata intr-un comunicat remis vineri de Ministerul Culturii.Mai mult, ministrul Bogdan Gheorghiu respinge criticile care i s-au adus in ultimele 24 de ore, dupa conferinta de la MNAR, explicand ca, "daca fiecare eveniment cultural s-ar promova doar in zona academica, pe canale nisate,"."Cultura nu trebuie sa se adreseze doar unor nise si nu trebuie consumata doar de elite. Am implicat in aceasta promovare a zilei Brancusi reprezentanti din medii diferite. Un exemplu este prezenta la conferinta de presa a scriitorului si criticului literar Alex Stefanescu.Ceea ce ne-am propus s-a realizat. Toata lumea vorbeste despre evenimentul Brancusi. Vrem ca tinerii sa devina interesati si atrasi de cultura.", s-a mai justificat ministrul.Alte argumente invocate de sursa citata sunt ca "astazi mediul online este principalul canal de comunicare pentru tineri si trebuie", iar "rolul Irinei este de a invita tinerii sa-l cunoasca mai bine pe Brancusi".La randul ei, artista a precizat ca a acceptat invitatia de a fi promotor al Zilei Constantin Brancusi 2020 pentru ca isi doreste ca "tinerii cu care vorbesc, direct sau indirect, sa inteleaga cat de important este sa ne cunoastem cultura, sa perpetuam obiceiurile, sa fim mai aproape de valorile culturale romanesti, sa nu uitam de ele doar pentru ca nu mai sunt cool si trendy".Evenimentul "Lumea Brancusi mai aproape de tine!" este organizat miercuri, 19 februarie, de ziua marelui sculptor roman, prilej cu care Muzeul National de Arta al Romaniei ofera acces gratuit vizitatorilor si organizeaza trei tururi ghidate in sala Brancusi din Galeria Nationala.De asemenea, la Targu Jiu este programata inaugurarea Muzeului National "Constantin Brancusi", iar la Bucuresti este pregatita proiectia unei holograme de la ora 19:00, in curtea Muzeului National de Arta.Conferinta de presa organizata de MNAR, joi, pentru prezentarea Irinei Rimes in calitate de ambasador onorific al Zilei Constantin Brancusi 2020 a fost marcata de mai multe declaratii surprinzatoare, care au atras in mod neplacut atentia publicului avizat.Una dintre ele a apartinut, care i s-a adresat astfel cantaretei: "".Au urmat apoi mai multe declaratii ale artistei, care a recunoscut cu nonsalanta ca nu este foarte familiarizata cu domeniul pe care urmeaza sa il promoveze.Iata cateva dintre, preluate de mass-media:- "Eu stiu sa cant si sa vorbesc. Mai mult sa cant (...) Probabil ca o sa postez despre asta. O sa vorbesc cu oamenii de pe conturile mele despre eveniment. Eu sunt mai mainstream, asa, de mica am stiut de Coloana infinitului si nu intelegeam de ce se numeste asa".- "Din punctul asta de vedere, m-a fascinat Brancusi. Desigur ca nu-i cunosc toate lucrarile, ar trebui sa fiu poate un pic mai avizata in ceea ce priveste creatia lui, dar, pentru cultura mea generala, cred ca sunt destul de informata".- "Imaginati-va ca eu am 28 de ani si mama inca imi trimite genti cu mancare. Eu ma duc de Craciun acasa si cant colinde. Mergem sa colindam. Cantam colinde vechi si noi, cantece despre dor, despre dragoste, despre mama si tara. Cantece care ne amintesc cine suntem si de unde venim. Dorul nu are traducere mot-a-mot in alta limba. E doar al nostru si nu ni-l poate lua nimeni. Daca ne pot lua Rosia Montana, petrolul, aurul, bogatiile terestre, lemnul, padurile, atunci cultura nu ne-o pot lua. Nu si-o vor putea atribui niciodata".- "Nu stiu daca sunt cea mai buna alegere pentru a face puntea intre generatii, dar multumesc pentru incredere. Aparent, eu nu ascult 5Gang, dar ma gandeam ca poate ar trebui sa apelam si la tinerii vloggeri, pentru ca au mai mare influenta. Ca o idee, pe viitor".- "Sunt adepta tuturor campaniilor de promovare a culturii. Romanul, antrenat in tumult, uita ca trebuie sa celebreze ceva. Eu am notata in calendar ziua lui Brancusi".Prezent la conferinta de presa,, care este si consilier al ministrului Culturii, a declarat: ". Ma intereseaza cele care ajung la oameni".s-a aratat multumit de dezbaterea generata, sustinand ca institutia pe care o conduce si-ar fi atins scopul. "Toata lumea discuta acum despre eveniment si despre Constantin Brancusi (...)", a spus ministrul Gheorghiu, vineri, la Digi24.Conform Realitatea TV, Irina Rimes nu este afiliata PNL, partidul aflat la guvernare, si a acceptat sa se implice in aceasta campanie benevol, ea fiind aleasa de Ministerul Culturii pentru notorietate, in conditiile in care ar avea in jur de 800 de mii de urmaritori pe doua retele de socializare.Internautii au intors pe toate fetele subiectul, avand opinii atat pro, dar mai ales contra initiativei ministrului Culturii.Iata doar doua dintre ele:"Culmea ridicolului: Cantareata Irina Rimes a fost desemnata ambasador al Zilei Nationale 'Constantin Brancusi', potrivit unui anunt facut de Ministerul Culturii. Oare ce stie ministrul Bogdan Gheorghiu despre avangarda artistica a secolului XX? Despre cantareata, ma abtin, in fond nu s-a auto-numit. Evenimentul aniversar suna ingrozitor de provincial, de un amatorism jenant, desuet, penibil. Prefer sa ma uit la o poza cu Brancusi si Maria Tanase. Acolo, ei sunt vii, vitali si adevarati..", a scris pe FacebookIn schimb,i-a luat apararea artistei si a venit cu cateva precizari binevenite."Vad ca toata lumea face glume pe seama Irinei Rimes. Mie mi se pare foarte draguta si e un om de bun simt. S-a ajuns la Irina si pentru ca... unii din lipsa de timp, altii pentru ca actiunea trebuie facuta benevol ..?.. Eu am refuzat din lipsa de timp. Oricum nici eu nu eram mai potrivit decat Irina. Daca e cineva de acuzat, poate Ministerul Culturii. Dati in ei, lasati-o pe biata fata, ca n-are nicio vina si mai recita si frumos", a scris tot pe Facebook Marius Manole.In schimb,o roaga pe Irina Rimes sa le explice tinerilor cum a fost umilit Brancusi de comunisti."Sa le explice tinerilor ca marele artist Constantin Brancusi dorea sa doneze statului roman 230 de sculpturi, 41 de desene, 1600 de fotografii, si piese de mobilier. Sa le spuna ca dupa ce a aflat decizia autoritatilor romane din de a-i refuza donatia, Brancusi a renuntat la cetatenia romana, la 1 august 1951, si a cerut cetatenia franceza, pe care a obtinut-o in anul urmator. Din cauza asta Constantin Brancusi si-a retras oferta pe care o facuse statului roman si a donat Frantei toate operele din atelierul sau de la Paris", a scris Clotilde Armand pe Facebook.