Irina Rimes, despre opera lui Brancusi: Nu sunt vreun doctor docent, nu sunt avizata in arta, dar imi permit sa o simt

Ziare.

com

Muzeul National de Arta al Romaniei (MNAR) a oferit, miercuri, acces gratuit vizitatorilor si a organizat tururi ghidate in sala Brancusi din Galeria Nationala, unde se gasesc cele mai multe dintre operele lui Brancusi, pastrate in Romania."Incepand cu lucrarea Cap de copil, prezentata la Salonul Oficial de la Paris din 1906, si terminand cu Prometeu, lucrarile lui Brancusi de la Muzeul National de Arta al Romaniei ilustreaza traseul stilistic al sculptorului pana la momentul abandonarii detaliului inutil in favoarea formelor. Colectia include, de asemenea, doua machete (Scaun din piatra si Pilonul Portii Sarutului) pentru singurul ansamblu monumental realizat de artist, cel de la Targu Jiu si o rara opera grafica, un schematic si elegant Nud feminin", au anuntat organizatorii.Seria discursurilor a fost deschisa de cantareata Irina Rimes, numita ambasador onorofic al Zilei Brancusi 2020."Arta este oglinda in care fiecare vede ceea ce gandeste", a citat Rimes din Constantin Brancusi in debutul discursului sustinut la Muzeul National de Arta al Romaniei."Am inteles de ce arta nu cunoaste granite. Nu indraznesc si nu imi permit niciodata sa analizez opera lui Constantin Brancusi pentru ca nu sunt avizata in arta, nu sunt vreun doctor docent, nu am studii in arta vizuala, dar imi permit sa o simt, imi permit sa ma bucur de sentimentele pe care mi le provoaca. V-ati dori sa vorbesc in termeni academici sau sa vorbesc despre modernismul sau despre valentele stilistice ale lui Brancusi?!Daca as putea sa fac asta nu as face-o. De ce? Pentru ca mie imi place sa trec totul prin prisma imaginatiei mele. Pentru ca imaginatia mea se exprima simplu si sincer si pentru ca asa ma exprim eu. De aici poate ca ma inspir uneori atunci cand imi scriu muzica", a spus artista.Rimes a explicat si in ce termeni se raporteaza la Brancusi: "Permiteti-mi sa spun ceva ce poate este prea curajos dar mi-am permis si imi doresc, totusi, si imi place mai mult sa am interpretarea mea. De ce? Pentru ca este a mea, pentru ca este rodul imaginatiei mele, pentru ca asa este stimulata creativitatea.Ma uit la Coloana infinitului, de fapt imi imaginez ca sunt acolo, chiar dedesubtul ei si imi lipesc barbia de fierul rece si ma uit in sus si vad o scara, o scara ce urca pe cer si imi imaginez cu mintea mea ca aceasta scara este arta, arta care il ridica pe om la cer, arta care il inobileaza pe om, este manifestarea care il face om nemuritor.Pentru ca viata omului este scurta, omul isi traieste veacul si moare. Dar arta ramane. Ma uit la coloana, la margelele coloanei ca si cum m-as uita la o zare de sub grinda casei strabunicilor mei. Ma uit si mi se face dor. Ma uit la coloana ca un copil care vede o excrescenta uriasa a pamantului, ma uit si ma infior. Ma uit la Coloana si mi se face dor sa cant. Iertati-ma, am emotii mari".In incheierea celor sapte minute in care voci din public o aclamau, Irina Rimes a trecut de la citate la propriile cuvinte si si-a transmis mesajul."Eu as putea sa invat o viata despre Brancusi si, la randul meu, sa indemn tinerii din generatia mea si din generatiile mai mici, generatiile carora ma adresez sa invete impreuna cu mine. Eu, ca artist, ma regasesc in minimalismul lui Brancusi si ma fascineaza felul lui de a se debarasa de toate detaliile inutile atunci cand isi contureaza viziunile.Simplitatea acestui om complex pe mine ma inspira si cred ca ar putea sa inspire multi, multi tineri care isi doresc sa gaseasca esenta in arta. (...) Arta este pentru oricine pentru ca nu conteaza bagajul de cunostinte si nu conteaza nivelul de cultura pe care il ai. Atat timp cat poti sa simti, atat timp poti aprecia arta sub toate formele ei", a mai spus Irina Rimes.Cantareata i-a indemnat pe tineri sa caute lucrarile sculptorului in tara si in lume.Dupa cuvantul cantaretei, au mai vorbit Bogdan Gheorghiu , ministrul Culturii, ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, si premierul Ludovic Orban