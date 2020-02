Scrisorile de dragoste dintre Constantin Brancusi si Florence Meyer, scoase la licitatie

Ziare.

com

La licitatia "O poveste de dragoste" - Corespondenta Brancusi, precum si alte hartii importante din colectia unui scriitor, pretul de pornire pentru fiecare dintre cele 15 scrisori expediate de Brancusi si semnate fie cu numele sau, fie cu pseudonimul de alint Morice este de 1.000 de euro.Potrivit Artmark, specialistii apreciaza ca, datorita continutului acestor scrisori, descriptiv de viata personala si nu documentare pentru procesul de creatie al artistului, acestea nu sunt, conform reglementarilor, clasabile in categoriile patrimoniul national cultural si incurajeaza institutiile muzeale sa participe la achizitionarea acestora.Scrisorile au fost expertizate drept autentice de dr. Radu Varia, membru al mai multor academii, precum Academia Regala a Scotiei, Academia Europeana de Stiinte, Arte si Litere din Paris, Academia de Arte si Stiinte din Salzburg.Florence Meyer a fost o dansatoare moderna americana, cunoscuta si pentru pasiunea sa pentru fotografie, realizand celebre portrete fotografice actorilor si artistilor vremii. Apropiata si protejata a lui Man Ray, ea a fost casatorita cu actorul Oskar Homolka, consacrat in filmele lui Hitchcock.Licitatia cuprinde si o selectie de harti vechi despre Dacia , Transilvania, Romania si spatiul romanesc, manuscrise vechi ori miniate, carte veche ori bibliofila, unele exemplare purtand semnatura olografa a autorilor, precum Tudor Arghezi, Nichita Stanescu, Vasile Labis, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu sau Mircea Eliade.De asemenea, sunt puse la vanzare carti clasate in patrimoniul national cultural, precum cele doua provenind din fosta colectie a diplomatului transilvanean Vasile Stoica - partial expusa, in anii recenti, la Muzeul Satului din Bucuresti, la Muzeul National Brukenthal din Sibiu si la Muzeul Tarii Fagarasului -, retrocedata in 2009 de Muzeul National de Arta al Romaniei familiei colectionarului, anume "Antichitatile Pompeiului" de la 1804, respectiv "Teatrul din Ercolano" de la 1783, continand 43 de gravuri ale celebrului gravor Francesco Piranesi.Printre loturile scoase la vanzare se mai numara "Operele lui Philon Evreul" de Pierre Bellief, din 1588, la pretul de pornire de 600 de euro, "Eroinele Antichitatii" de Ovidiu, din 1552, din colectia Mihai Beniuc, la 500 de euro, sau post-incunabula lui Bartolomeu Platina din 1530 despre arta culinara, la 1.200 de euro. Aceste lucrari au fost notificate Ministerului Culturii in vederea clasarii in patrimoniul cultural national.