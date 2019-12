Budescu e gata sa revina la nationala dupa plecarea lui Contra

Ziare.

Atacantul celor de la Astra nu si-a retras cuvintele grele spuse dupa ultima actiune a nationalei, insa afirma ca spera ca noul selectioner, Mirel Radoi, sa indrepte lucrurile."Cat despre echipa nationala, raman la cele declarate la momentul potrivit. In schimb, nu am facut nicio hartie oficiala legata de retragere, lucrurile se pot schimba. Sper ca Mirel Radoi sa aduca un aer proaspat, de care e nevoie la echipa reprezentativa", a declarat Budescu.Convocat, dar neutilizat nici macar un minut in meciurile cu Spania si Suedia, din preliminariile Euro 2020, Budescu a reactionat dur dupa acea actiune.El a declarat ca gestul selectionerului de a nu-l folosi i s-a parut o bataie de joc si a anuntat ca nu va mai veni la nationala."Mi s-a parut o bataie de joc ceea ce s-a intamplat la echipa nationala. Vreau sa fie ultima intrebare despre acest lucru, cum cred ca o sa fie si ultima mea aparitie la Mogosoaia. Depinde foarte mult de ce o sa se intample in continuare. Nu ma retrag, ca nu e vorba de retragere la mine, am doua-trei meciuri la echipa nationala. Dar probabil nu o sa mai merg pe acolo cand o sa fiu chemat", spunea jucatorul la finalul lunii noiembrie.M.D.