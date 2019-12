Budescu l-a sunat pe patronul Astrei si l-a amenintat ca se intoarce la FCSB. Reactia lui Ioan Niculae - surse

Ziare.

Unul dintre cei mai in forma jucatori ai fostului lider Astra a ales sa ia o decizie radicala, si anume aceea ca isi doreste sa revina la fosta sa formatie, FCSB Budescu a fost deranjat de faptul ca la echipa sa, desi intr-o perioada chiar pe primul loc in Romania, el si colegii sai nu aveau salariile platite la zi. El a apelat atunci la un gest extrem si, potrivit cotidianului ProSport , l-a sunat pe patronul Ioan Niculae si l-a amenintat ca pleaca la stelisti din nou.Astfel, reactia patronului giurgiuvean nu a intarziat sa apara. Toata datoriile au fost platite la zi chiar in ziua partidei cu Clinceni, scor 3-1, de vineri seara, ultima pe 2019 a Astrei.In ultima perioada, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali , a anuntat ca il doreste inapoi pe Budescu, jucator in mare forma in Liga 1 , alaturi de Alibec, ambii la Astra acum, dupa aventura de la FCSB.Budescu a revenit in Liga 1 in etapa cu numarul 8 a sezonului regular actual din Liga 1, iar de atunci Astra a mai pierdut doua meciuri din cele 15 disputate. In acest rastimp, fostul fotbalist al Stelei a marcat de 6 ori si a oferit si alte 7 pase de gol, cele mai multe dintre ele special pentru bunul sau prieten Denis Alibec Citeste si:D.A.