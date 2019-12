Budescu lanseaza acuzatii serioase la adresa lui Cosmin Contra

Ziare.

Mijlocasul Astrei Giurgiu spune ca nu a fost atat de mult deranjat de faptul ca nu a jucat niciun minut contra Suediei si Spaniei, ci pentru ca nimeni nu a vorbit cu el."La nationala pe mine nu m-a deranjat ca nu am jucat. Dar nu a vorbit absolut nimeni absolut nimic cu mine la lot. Singurele vorbe care mi-au fost adresate au cele de salut. In rest nu a vorbit nimeni cu mine", a spus Constantin Budescu dupa meciul cu Universitatea Craiova, potrivit Digi Sport Vezi si: Budescu anunta ca nu va mai merge la nationala Romaniei: "Mi s-a parut o bataie de joc" Constantin Budescu are 30 de ani si a disputat 13 meciuri in tricoul nationalei Romaniei, pentru care a marcat de 5 goluri.In 2019, Budescu n-are niciun meci jucat pentru prima reprezentativa.