Budescu pleaca de la Astra - presa

Ziare.

com

Fotbalistul in varsta de 30 de ani a impresionat la formatia din Giurgiu in prima jumatate a campionatului si acum pare pregatit sa profite de ofertele sosite pentru el. Gazeta Sporturilor sustine ca "Budi" este dorit in Emiratele Arabe Unite, acolo unde ar fi tentat sa mearga pentru ca ar primi un salariu urias.Sursa citata anunta ca jucatorul le-a transmis arabilor ca vrea un milion de dolari pe an, suma care nu este peste nivelul cluburilor din acea zona.Daca se va intelege cu arabii, Budescu va putea pleca fara mari probleme de la Astra, el avand o clauza de reziliere in valoare de numai 300 de mii de euro.In decursul carierei sale, atacantul a avut numai doua experiente in strainatate, in China si in Arabia Saudita.