Cifre impresionante pentru Constantin Budescu de la revenirea in Romania. Pe ce loc s-ar fi aflat lidera Romaniei, fara reusitele mijlocasului

Ziare.

com

Formatia antrenata de Bogdan Andone a strans 7 victorii la rand si are acum 2 puncte avans fata de CFR Cluj , chiar inaintea meciului direct, de luni seara, de la ora 20, meci LIVE pe Ziare.com.Budescu a revenit in Liga 1 in etapa cu numarul 8 a sezonului regular actual din Liga 1, iar de atunci Astra a mai pierdut un singur meci din cele 13 disputate. In acest rastimp, fostul fotbalist al Stelei a marcat de 6 ori si a oferit si alte 7 pase de gol, cele mai multe dintre ele special pentru bunul sau prieten Denis Alibec meciuri la rand are Astra fara infrangere in L1, iar in aceasta perioada Budescu a bifat 6 meciuri consecutive cu gol sau pasa de gol. In meciul cu fosta sa echipa FCSB , Budescu a oferit doua assist-uri.Astra nu a mai pierdut din luna septembrie incoace in Liga 1, iar jucatorul care tocmai s-a intors din tarile arabe are cu ce se lauda in acest rastimp: gol si pasa de gol contra lui Sepsi, gol decisiv cu FC Botosani, pasa de gol la singura reusita din meciul cu FC Voluntari, dubla pasa de gol cu FCSB si din nou pasa de gol decisiva la singurul gol al meciului cu Gaz Metan Medias.Daca s-ar calcula toate aceste reusite de mai sus ale lui Budescu, iar punctele aduse de fotbalistul care a mai trecut si pe la Petrolul s-ar taia, Astra ar avea cu 11 puncte mai putin, adica s-ar afla pe locul 7, in afara play-off-ului.CFR Cluj - Astra are loc luni de la ora 20, LIVE pe Ziare.com si televizate pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.