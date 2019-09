Constantin Budescu a dat cartile pe fata si a recunoscut de ce a refuzat oferta lui Gigi Becali de la FCSB

Ziare.

Budescu a revenit in prima liga sambata seara, intr-un meci pe care Astra l-a castigat cu CFR Cluj , scor 3-2, un meci cu multe evenimente, a carui cronica o puteti reciti mai jos:La interviurile de dupa meci, Budescu a recunoscut ca a vorbit cu patronul FCSB, Gigi Becali : "Am discutat cu patronul de acolo si i-am spus ca e mai bine pentru mine sa vin aici si nu au fost probleme. Asa am simtit eu si a fost alegerea mea. Vom vedea pe viitor daca a fost o alegere buna", a sustinut in prima faza Budescu.Intrebat daca nu a revenit in lotul stelistilor din cauza unor divergente cu cei de acolo, fostul decar raspundea: "Nu a fost chiar asa, nu s-au purtat urat cu mine, am avut o relatie buna, nu m-am certat cu nimeni, poate doar la acel interviu, cand am fost scos la pauza.Eu le-am spus ca acum nu pot reveni acolo pentru ca au problemele pe care le au si nu are rost sa merg! Asa ca era mai bine pentru mine sa revin la Astra. Ei stiu foarte bine unde sunt problemele si o sa si le rezolve si o sa revina acolo sus", a fost declaratia pe larg a lui Constantin Budescu.Astra are 11 puncte si a urcat pe locul 7 in Liga 1 dupa acest succes cu campioana CFR Cluj.D.A.