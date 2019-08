Constantin Budescu si-a gasit echipa dupa plecarea de la arabi

Ziare.

Potrivit informatiilor aparute in presa din Turcia, Budescu va semna zilele urmatoare cu formatia de prima liga Gazisehir Gaziantep.Aceasta echipa a fost preluata in vara de Marius Sumudica , antrenorul sub comanda caruia Budescu a dat cel mai bun randament.Budescu a plecat de la Al Shabab dupa doar un sezon, in care a marcat 7 goluri in 22 de partide.El a mai fost dorit in aceasta vara si de FCSB , dar turcii ii ofera un salariu net superior.C.S.