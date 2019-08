Constantin Budescu si-a reziliat contractul cu Al-Shabab. Va muta Gigi Becali pentru a-l aduce la FCSB?

Ziare.

Situatia lui Budescu era una incerta inca de cand Sumudica a plecat de la Shabab pentru a semna cu turcii de la Gaziantep. Budescu a fost exclus din lot, invocate fiind desele sale accidentari, din a doua parte a stagiunii trecute.Iar acest anunt al despartirii lui Budescu de Al-Shabab a fost facut de avocatul lui Budescu, Paul Mincu, care adauga ca jucatorul a devenit liber de contract:"Jucatorul a dat dovada de buna credinta si a incercat sa solutioneze pe cale amiabila conflictul aparut odata cu schimbarea managementului si antrenorului echipei. Din pacate, pozitia clubului a ramas neschimbata astfel ca n-a mai avut alta optiune decat sa denunte unilateral contractul. Speram sa isi gaseasca repede un nou club caruia sa i se alature pentru a-si continua cariera. Situatia lui contractuala la acest moment este clara. E liber de contract. Conflictul cu fostul club va fi decis de FIFA , dar asta e o chestiune de durata. Daca nu cumva vom gasi o cale de intelegere cu Al Shabab. Speram la asta", au fost vorbele lui Mincu pentru agentia de presa Agerpres Romanul a suferit o accidentare la genunchi in luna februarie, iar pana la finalul stagiunii a mai fost integralist in doar doua partide la arabi. Intre timp, in aceasta vara, Budescu s-a recuperat la baza FCSB-ului, din Berceni, lucru ce a conturat si mai mult ruptura dintre fotbalist si Al Shabab.Ramane de vazut cum va misca acum Gigi Becali, care a anuntat inca de ceva timp ca il doreste cu ardoare pe fostul decar al ros-albastrilor, vandut in tarile arabe pentru suma de 2,5 milioane de euro. goluri si 5 pase decisive sunt cifrele lui Budescu in 24 de partide jucate la Shabab, acolo unde a mai fost coleg si cu Valerica Gaman.La arabi, Budescu avea un salariu regesc, de 3,6 milioane de euro in urmatorii doi ani.D.A.