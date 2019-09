Constantin Budescu, transant in legatura cu intoarcerea la echipa nationala: "Nu ma intereseaza, eu am fost mai rar asa.."

Ziare.

Astra a castigat cu 3-2 partida cu Dinamo , o partida in care "Budi" a stralucit, marcand 2 goluri , dar primind si un cartonas rosu pe final de meci:La finalul partidei, Budescu a fost intrebat de jurnalistii prezenti la zona mixta daca ar fi tentat de o intoarcere la echipa nationala: "Nu stiu, nu ma intereseaza. Cu nationala nu am eu... mai rar asa. De cate ori am fost pe acolo, m-ati fortat voi, in rest...Nu pot sa vorbesc, am jucat un meci jumate si vorbim de nationala? Nu este treaba mea. Nu este important sa joci numai la echipa de club. Probabil sunt mai multe criterii, important este ca cine merge la echipa nationala sa joace bine si sa ajute nationala, pentru ca ne-am dus un pic cam jos", a explicat Budescu, conform celor de la TelekomSportTV.Fostul jucator al Stelei a vorbit si despre viitorul joc cu Norvegia, probabil decisiv pentru calificarea la EURO 2020: "Imi doresc sa ne calificam, acum vom vedea. Trebuie sa castigam toate meciurile pentru ca avem nevoie, lumea iubeste echipa nationala si isi doreste sa vada performanta. Imi doresc din tot sufletul sa ne calificam", puncta romanul intors la Astra dupa o aventura in tarile arabe, acolo unde a fost antrenat de Marius Sumudica Budescu a marcat cu Dinamo doua goluri, in minutele 49 si 66, fiind apoi eliminat pentru cumul de cartonase galbene in minutul 91. El a fost desemnat, firesc, jucatorul partidei.Astra e pe 6 in Liga 1, loc de play-off, cu 15 puncte.D.A.