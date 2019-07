De ce vor arabii sa-l dea afara pe Budescu - surse

Ziare.

Potrivit celor de la Fanatik , "Budi" s-a accidentat la genunchi in luna februarie si de atunci n-a mai fost jucatorul care poate face diferenta in orice moment.Mijlocasul roman ar avea in continuare probleme medicale si evolueaza cu dureri, iar evolutiile sale n-au mai fost la fel de bune.Suparati, arabii ar vrea sa renunte la serviciile lui in aceasta vara pentru ca nu vor sa-l plateasca o lunga perioada de timp fara ca acesta sa joace.Fotbalistul roman n-ar vrea sa plece din Arabia Saudita, acolo unde mai are doi ani de contract si unde primeste cel mai mare salariu din cariera.De serviciile lui Budescu sunt foarte interesati cei de la FCSB, insa este greu de crezut ca il vor putea sa lase Arabia Saudita pentru un salariu mult mai mic in Romania.