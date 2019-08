Presedintele Astrei da cartile pe fata: Iata de ce nu a jucat Budescu pana acum

Ziare.

Potrivit lui Coman, atacantul nu a primit cartea verde pana in momentul de fata si, prin urmare, nu poate fi legitimat oficial.In plus, el ar avea si probleme de ordin fizic, intorcandu-se din Arabia Saudita usor supraponderal, motiv pentru care a fost pus la pregatire suplimentara."El acum face pregatire suplimentara. Inca nu i-a venit cartea verde, asteptam ca in cursul zilei de azi sau maine sa se rezolve si problema asta. Cand ar putea intra pe teren? Nu stiu sigur, eu sper sa intre chiar din etapa asta...Medical nu e o problema, dar e nepregatit fizic! Poate ca il vom vedea cateva minute, totusi. Depinde de antrenor", a spus Coman in Fanatik 5 kilograme peste greutatea optima ar avea Constantin Budescu, cel care profita de pauza fortata pentru a reintra in forma.Budescu a revenit in Liga 1 dupa ce si-a reziliat contractul din Arabia Saudita, insa a ales sa joace pentru Astra, refuzand oferta celor de la FCSB