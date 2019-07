Raspunsul lui Constantin Budescu la oferta celor de la FCSB

Ziare.

Totul vine dupa zvonul despre plecarea lui Budescu de la Al Shabab, din Arabia Saudita, fosta echipa a lui Marius Sumudica din tarile arabe, zvon insa infirmat chiar de jucatorul roman in varsta de 30 de ani:"Am vorbit cu Budi saptamana trecuta, ne-a felicitat pentru meciul cu Sibiu (n.r.: meci castigat in prima etapa , scor 4-3) . Am vorbit strict despre fotbal. El mai are contract acolo, nu cred ca va pleca", a punctat Bogdan Andone, antrenorul stelistilor, la conferinta de presa de duminica, cu o zi inainte de meciul oficial cu Sepsi din Liga 1 In sezonul trecut, Constantin Budescu a evoluat in 22 de partide la Al Shabab, reusind sa marcheze de 7 ori.La FCSB, Budescu a fost un fotbalist important, cu 9 goluri marcate in 27 de partide, in perioada 2017 - 2018.In 2017, fostul jucator al Astrei a castigat titul de fotbalistul roman al anului. El are si 15 selectii la nationala mare a Romaniei, unde a marcat de 5 ori.FCSB va evolua luni in deplasare la Sepsi, in etapa secunda a Ligii 1, la ora 21, meci LIVE pe Ziare.com.D.A.