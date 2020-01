Fiscul vinde un teren al baronului Nicolescu, pentru recuperarea prejudiciului in dosarul "Zeus"

Sentinta din 2015

Licitatia urmeaza sa aiba loc in Ploiesti, pe 28 ianuarie, potrivit unui anunt postat de ANAF pe site-ul institutiei. "Teren in suprafata totala de 4.760 mp din acte si 4.195 mp masurata, compus din 2778 mp faneata si 1417 mp pasune (impadurita), situat in punctul Casa veche, comuna Mihaesti judetul Arges, Fara Carte funciara," este prezentat imobilul.Pretul de pornire al licitatiei este de 59.000 de lei.Pentru participarea la licitatie, ofertantii trebuie sa depuna, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, mai multe documente, printre care si dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei.Procedura de licitatie se face pentru recuperarea prejudiciului in dosarul denumit de mass-media "Zeus", in care Consiliul Judetean Arges a primit pe nedrept, in baza unor documente false, suma totala de 900.000 euro, cu titlu de finantare externa nerambursabila de tip PHARE.Contractul viza efectuarea de lucrari de reabilitare sau reconstructie a patru unitati scolare de pe raza judetului Arges, motivul invocat fiind acela ca ar fi fost afectate de inundatiile din perioada aprilie-august 2005.Lucrarile de reabilitare au fost realizate de o singura firma, Zeus SA, societate care se se afla in relatii contractuale si in raporturi juridice cu familia lui Nicolescu. Decizia definitiva din acest caz este din noiembrie 2015 si a fost data de Curtea de Apel Bucuresti.