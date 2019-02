Efectele deciziei CCR pe completuri: Inalta Curte a ramas in pronuntare in cazul primei contestatii in anulare

Ziare.

com

Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac. Avocatii lui Nita au solicitat desfiintarea condamnarii definitive si rejudecarea apelului, in baza deciziei CCR privind formarea completurilor de 5 judecatori.Procurorul DNA a pus concluzii de admitere a acestei solicitari."Nu comentez nimic legat de aceasta chestiune. Am incredere ca contestatia mea va fi admisa. Totdeauna am avut incredere in completul de 5 judecatori, important este ca intr-un proces sa se tina cont de probe si nu de vorbe", a declarat Constantin Nita.Acesta este primul dosar in care completurile de 5 judecatori urmeaza sa se pronunte daca desfiinteaza o decizie definitiva de condamnare in baza deciziei CCR.Pe rolul instantei astazi au termen, tot pe contestatii in anulare, mai multe persoane: Dan Sova, Adrian Severin si inculpati din dosarele "Gala Bute" si "Privatizarile strategice".