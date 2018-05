Procesul lui Constantin Nita, la final. Nichita, martor la Inalta Curte: Mi s-a cerut sa fac denunturi impotriva lui Ponta, Dragnea sau un ministru greu

Exceptia lui Nita

"Nu vreau sa ma auto-incriminez"

Marturia lui Nichita

"Asemenea oameni au influenta"

Despre ce i-ar fi sugerat DNA

Declaratia lui Urdareanu

Acuzatiile DNA

Nita urmeaza sa fie audiat pe 19 iunie, dupa ce si-a rezervat dreptul de a fi ultimul care da declaratii in acest dosar.Inalta Curte urmeaza sa se pronunte pe o cerere facuta de avocatul lui Constantin Nita, care a solicitat ca DNA sa comunice daca procurorii au facut echipe mixte cu ofiterii SRI in acest caz."Sa se faca o cerere catre DNA daca in cercetarea penala din acest dosar s-a instituit o echipa operativa comuna, daca DNA a comunicat SRI informari din acest dosar, daca SRI a luat parte in obtinerea probelor etc si depunerea din partea Inaltei Curti a protocolului sau cu SRI", a solicitat avocatul lui Nita.Aparatorul fostului ministru a ridicat si o exceptie de neconstitutionalitate. El ar fi vrut ca Inalta Curte sa dea urmatorul termen in toamna, pentru ca asteapta o alta decizie data de CCR, privind situatia denuntatorilor si a martorilor sub acoperire. Instanta insa a stabilit data de 19 iunie, inaintea vacantei judecatoresti.Constantin Nita a lipsit la termenul de astazi, potrivit avocatului este internat in spital din 2 mai.A fost audiat insa fostul primar al orasului Iasi, Gheorghe Nichita, care este judecat intr-un dosar care are legatura cu acesta. Fostul edil a fost condamnat in prima instanta de Tribunalul Bucuresti, iar cazul lui este in faza de apel."Eu sunt in faza de apel intr-un dosar care are stranse legaturi cu acest dosar. La fond am fost condamnat la 4 ani cu executare. Imi mentin ce am spus in cauza de fata, la fond, va rog sa imi permiteti sa nu raspund la anumite intrebari, ca sa nu ma auto-incriminez. In cauza aflata la Curtea de Apel Bucuresti suntem in faza de pregatire a apararii", a tinut sa precizeze, inca de la inceputul audierii, Nichita.El a povestit cum in 2013 Nita i-a facut cunostinta cu milionarul Tiberiu Urdareanu si cu unul dintre directorii UTI, Mihai Tanasescu, care ar fi fost interesati sa investeasca in orasul Iasi."Urdareanu s-a prezentat atunci, a spus ca vrea sa ma cunoasca personal, ca vrea sa isi prezinte firma si ca isi doreste foarte mult sa ma invite sa vizitez dispeceratul central din Bucuresti din care se coordoneaza traficul din Bucuresti, proiect care, in opinia sa, era unul de buna practica la acel moment.Mi-a spus si ca vrea sa se inscrie la licitatia pe care o organiza Primaria Iasi pentru un sistem de management al traficului. Toata discutia a avut loc de fata cu Nita si cu Tanasescu. In timpul discutiei, Nita a fost sunat, a iesit un minut sau doua pana in camera alaturata, a revenit la discutie", a declarat Nichita.Urdareanu l-ar fi intrebat daca poate sa-i recomande una sau mai multe firme specializate in IT cu care sa colaboreze sau care sa fie subcontractori pentru proiectele UTI din zona Moldovei."I-am spus ca nu cunosc astfel de firme, dar stiu ca la Camera de Comert Iasi exista un vicepresedinte specialist in IT care colaboreaza cu universitatile de specialitate din oras, este vorba despre Mardarasevici Gabriel. I-am mentionat ca este ruda mea si ca nu poate sa lucreze in proiectele municipalitatii din Iasi", a precizat fostul edil.Dupa ce Urdareanu si Tanasescu au plecat, Nita a ramas cu Nichita in birou. "Mi-a spus inca o data ca sunt o firma foarte puternica, ca sunt oameni seriosi, ca sunt oameni puternici. Mi-a spus ca avem nevoie de asemenea oameni in viitor, pentru ca avem campanii de dus. Se referea la campanii electorale. Noi eram vicepresedinti ai PSD la nivel national", a povestit fostul primar.Magistratii l-au intrebat pe Nichita ce a inteles din mesajul transmis de Nita."Mai mult nu mi-a spus, dar in limbaj politic acest lucru se traduce prin faptul ca asemenea oameni au influenta in societate, sunt formatori de opinie si pot convinge pe altii sa voteze un anumit program electoral, prin lobby-ul pe care il pot face.De asemenea, de cand fac eu campanii, din 2004, astfel de oameni puteau finanta in mod legal campanii electorale. Mentionez ca finantarea se facea transparent, exista o limita legala de finantare pentru persoane fizice de 20 de salarii minime pe economie, iar firmele pana la 100 de salarii, daca tin bine minte.Nita nu mi-a mai spus nimic, iar in masina, in drum spre sediul PSD, i-am spus ca procedurile pentru licitatie sunt foarte riguroase. Nita era sigur deputat PSD, era si vicepresedinte al PSD si cred ca era si ministrul Energiei. Eu eram vicepresedinte al PSD, primar al municipiului Iasi.Din punct de vedere politic, eu eram persoana mai importanta in partid.Dupa ce am fost retinut, m-am suspendat din toate functiile politice. Dupa expirarea arestului la domiciliu, am intrat in control judiciar si am incercat sa revin la primarie, fiind in demersuri legale in acest sens. Atunci am discutat cu Liviu Dragnea, presedintele partidului, care m-a rugat sa reiau functia de presedinte al PSD Iasi. Trebuia sa fiu reales local si validat de Biroul Permanent National.Ulterior, mi-a spus ca trebuie sa supuna la vot aceasta propunere. Am simtit ca nici el nu vrea sa ocup aceasta functie, in partid. Am inceput sa discut cu ceilalti vicepresedinti, inclusiv cu Nita, pe care il stiam de foarte mult timp, din 2004. La acea discutie, el m-a intrebat care este situatia dosarului meu, daca se aude pe la partid ca sunt si alte dosare care mi se fac.I-am zis ca stiu din presa ca DNA cerceteaza o serie de aspecte legate de primarie. Alte discutii cu Nita referitoare la proiectul privind sistemul managementului de trafic din Iasi nu am mai avut", a tinut sa precizeze Nichita.Inalta Curte a pus mai multe intrebari fostului primar, despre modul in care s-a organizat licitatia care a fost castigata de un consortiu de firme din care facea parte si UTI. El a dat detalii si despre contract si comisia de licitatie.Nichita a fost intrebat daca i s-a cerut de un reprezentant al DNA sa faca declaratii despre vreun ministru. "Mi s-a sugerat de procurorul de caz Claudia Rosu si ofiteri de politie judiciara sa recunosc faptele si apoi sa fac denunt impotriva lui Victor Ponta, dupa 18 decembrie 2015, in mai multe randuri, Olguta Vasilescu, eventual Liviu Dragnea, daca nu, un ministru greu", si-a incheiat declaratia Nichita.La iesirea din sala de judecata, fostul edil nu a vrut sa faca declarati suplimentare in legatura cu marturia sa data in fata Inaltei Curti.La ultimul termen de judecata, pe 12 martie, unul dintre cei mai puternici afaceristi din Romania, Tiberiu Urdareanu, a povestit in fata magistratilor, cum i-ar fi dat spaga fostului ministru al Energiei, Constantin Nita (PSD). Politicianul a reactionat in sala de judecata: "Ati jurat pe Biblie! Mintiti!".In iunie 2016, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie l-au trimis in judecata pe Constantin Nita pe care il acuza de trafic de influenta.Potrivit rechizitoriului procurorilor, in 2013, Constantin Nita, la data faptei ministru al Energiei, i-a solicitat lui Tiberiu Urdareanu, denuntator in cauza, un comision de 5% din valoarea unui contract incheiat de firma acestuia cu Primaria Iasi.