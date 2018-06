Fostul ministru Constantin Nita, condamnat definitiv la 4 ani de inchisoare cu executare

DNA ceruse 5 ani de inchisoare

In plus, instanta suprema a inlaturat dispozitia primului complet care decisese confiscarea a 30.000 de euro de la Constantin Nita.Totusi, se mentine sechestrul asigurator pana la concurenta sumei de 303.000 de lei.Sentinta trebuia sa se dea marti, dar a fost amanata pentru joi.Condamnarea de azi s-a dat in dosarul in care fostul ministru a fost acuzat ca ar fi primit in 2013 de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu 30.000 de euro si peste 300.000 de lei ca sa intervina la primarul Iasiului pentru atribuirea unui contract firmei UTI privind managementul traficului din oras.La ultimul termen de judecata, procurorul DNA a cerut majorarea pedepsei decise pe fond si a solicitat o condamnare de 5 ani de inchisoare. In ultimul cuvant, Nita a pledat pentru achitarea sa."Sunt dezolat ca Parchetul poate sustine o asemenea pledoarie. Daca puteti intra in mintea mea, o sa puteti constata ca tot ce am facut este legal. Eu ma consider nevinovat", a spus politicianul.