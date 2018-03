Marturia milionarului Urdareanu la Inalta Curte: Am pus plicul cu 30.000 de euro intre noi, pe canapea. Nita l-a bagat in buzunar

Canapeaua buclucasa

Patronul firmei UTI, milionarul Tiberiu Urdareanu, a povestit timp de aproape doua ore, in fata Inaltei Curti, cum i-ar fi dat spaga fostului ministru PSD al Energiei, Constantin Nita.Declaratia acestuia este data in faza de apel a dosarului, in prima instanta, Constantin Nita fiindCele mai multe discutii au vizat modul in care Urdareanu i-ar fi dat luio parte din bani, un plic cu 30.000 de euro.Citeste si: Un fost ministru, la Inalta Curte: Am fata de prost sa iau banii intr-un hotel plin de camere de luat vederi? "Am stat pe o canapea. Am pus plicul intre noi doi, m-am ridicat si am plecat. Era un plic de dimensiuni normale...Da, am vazut cum Nita a luat plicul si l-a introdus in buzunar. Apoi m-am ridicat si am plecat", a povestit Urdareanu, sigur pe el.Declaratia a fost urmarita din primul rand al salii de fostul ministru al Energiei. "Domnule Urdareanu, va rog sa nu mintiti in fata instantei!", a fost reactia acestuia.Procesul a mai fost urmarit cu atentie, din boxa arestatilor, de un alt fost ministru, Gabriel Sandu. Fostul sef de la Comunicatii este condamnat in cazul Microsoft la 3 ani de inchisoare si ridica astazi la Inalta Curte o exceptie de neconstitutuonalitate.Tiberiu Urdareanu, unul dintre cei mai puternici afaceristi din Romania, a explicat la Inalta Curte ca l-a cunoscut pe Constantin Nita in 2011, cu ocazia unor proiecte pe care le-a derulat in Brasov. Era vorba de lucrari legate de aeroportul orasului.Imbracat elegant, camasa alba, costum in carouri, de culoare inchisa, Urdareanu a explicat pe indelete instantei cum ar fi dat bani unui politician de top, lider in PSD, parlamentar si ministru din Guvernul Romaniei, dar si cum a ajuns martor denuntator la DNA. Afaceristul vorbeste tare, face pauze lungi, sa-si aduca aminte detaliile relevante.Problemele legate de "Managementul traficului in municipiul Iasi" au aparut in 2012, dupa ce a castigat licitatia, dar aceasta a fost anulata si se pregatea reluarea licitatiei. Licitatia fusese organizata de Primaria Iasi. In acest context, Urdareanu l-ar fi contactat pe Nita pentru a-l pune in contact cu primarul Gheorghe Nichita."Intalnirea cu Gheorghe Nichita a avut loc in partea a doua a anului 2012. Inainte de a se relua licitatia, in biroul de parlamentar al lui Nita", a precizat Urdareanu.In prezenta lui Nita, Urdareanu i-ar fi prezentat lui Nichita date despre firma sa si experienta in proiecte similare. "A fost o discutie de principiu, am inteles ca procedura va fi reluata, ca se vor produce cateva schimbari in caietul de sarcini", a declarat martorul. Procedura s-a reluat si a fost castigata de firma lui Urdareanu.Pentru acest serviciu de intermediere, pe care Nita l-ar fi facut, i s-ar fi pretins un comision de 5%. "La inceputul anului 2013, inculpatul Nita Constantin mi-a spus ca, in cazul in care va fi castigata licitatia de catre firma mea, sa-i dau un comision de 5% din valoarea contractului. Refererirea la comisionul de 5% s-a facut inaninte de incheierea contractului cu Primaria Iasi", a explicat martorul.Instanta i-a atras atentia lui Urdareanu ca in faza de fond a procesului a declarat ca discutiile despre comision au fost inainte de semnarea contractului, "de principiu", iar precizarea cifrei, "5%", dupa incheierea contractului.Urdareanu a incercat sa explice instantei ca era vorba de un comision total mai mare de 15%, impartit intre Nichita (10%) si Nita (5%), si ca a fost un fel de negociere, in sensul reducerii acestuia.El spune ca isi mentine declaratia de la faza de fond si ca nu ar fi nicio contradictie."I-am spus lui Nita ca nu pot sa-i remit comisionul de 5%, deoarece exista o pretindere de 10% si de la Nechita. I-am explicat inculpatului Nita ca in acest caz comisionul de 15% era prea mare, deoarece profitul proiectului nu era atat de mare incat sa acopere acest comision", a declarat Urdareanu.Milionarul a mai aratat ca Nita i-ar fi propus remiterea comisionului de 5% pe doua cai. Una ar fi fost incheierea unui contract cu o firma, iar societatea lui sa plateasca lunar o suma de 5.000 de euro plus TVA. Contractul urma sa fie incheiat pe un termen lung."Platile au fost facute in primul an dupa incheierea contractului. Nu cunosc motivele pentru care platile au incetat, deoarece nu m-am ocupat personal de acest lucru. De acestea se ocupa colegul meu Mihail Tanasescu", a precizat Urdareanu.A doua cale de remitere a comisionului ar fi constat in plata cash a unor sume de bani.intr-un restaurant libanez din complexul hotelier Radisson. Nu mai era nimeni de fata. Banii erau de la mine, posibil sa-i fi scos din cont, erau banii mei personali. Nu obisnuiam sa tin sume in numerar", a mai detaliat milionarul.Urdareanu a explicat ca ar fi urmat sa remita si alti bani, dar nu i-a mai platit, deoarece profitul din contract nu acoperea comisionul care urma sa fie platit."Banii i-am dat pentru a calma nervozitatea lui Constantin Nita, era insistent. Am refuzat sa mai comunic atat cu Nita, cat si cu Nichita. Dupa incheierea contractului, desi am fost cautat de Nita si Nichita, la telefon si prin intermediari, pe parcursul anului 2015, am evitat discutiile cu acestia. Banuiam ca obiectul discutiilor era remiterea in continuare a unor sume de bani", a tinut sa precizeze Nita.Unul dintre directorii UTI, Mihai Tanasescu, ar fi fost chemat de Nita, la biroul sau din minister, unde ar fi fost mustrat. "Sunteti neseriosi si nu va tineti promisiunile", ar fi fost mesajul.Milionarul a explicat ca in acest caz comisionul de 5% cerut de Nita valora putin peste 3 milioane de lei. Platile, cele 12 rate lunare de 5.000 de euro si cei 30.000 de euro, reprezentau mult mai putin."Pretinderea si plata comisionului de 5% s-a facut pentru intermedierea intalnirii cu primarul Gheorghe Nichita. Ulterior, derularea contractului s-a realizat cu Primaria Iasi", a precizat Urdareanu.Avocatul lui Constantin Nita a pus mai multe intrebari, el a incercat sa demonstreze ca Urdareanu ar fi fost presat de DNA sa daca denuntul si ca ar exista mai multe contradictii in declaratiile date la DNA, in faza de fond fata de cea data astazi.S-a prezentat de bunavoie la DNA pentru a face denunt?In legatura cu denuntul facut la Parchet in 2015, precizez ca am fost chemat la sediul DNA, ocazie cu care am fost chemat de catre procurorul care instrumenta cauza lui Gheorghe Nichita, care m-a intrebat "Cine este Nita?".Numele aparea in discutiile dintre Nichita si un angajat UTI. Nichita se plangea ca nu dadea de mine si se intreba: "Ce sa fac, sa vorbesc cu Nita?".Vi s-a cerut sa faceti acest denunt?Am fost intrebat. Nu a fost initiativa mea sa ma prezint la DNA, fiind intrebat de procuror, am raspuns.La DNA s-au facut presiuni asupra dumneavostra?Nu s-au exercitat presiuni asupra mea.V-a promis domnul Nita ceva in schimbul acestui comision?Da, mi-a promis ca o sa faca o recomandare lui Nichita si o sa-mi faca o introducere. Mi-a spus ca voi fi sprijinit in castigarea licitatiei si in buna derulare a contractului.Sa detalieze putin despre banii care i-ar fi dat.Ne-am intalnit in restaurantul libanez de la Radisson. Discutia a durat circa 30 de minute. Am stat pe o canapea. Am pus plicul intre noi doi, m-am ridicat si am plecat. Era un plic de dimensiuni normale.Ati vazut ca a luat plicul?Da, am vazut cum Nita a luat plicul si l-a introdus in buzunar. Apoi m-am ridicat si am plecat.Milionarul a explicat ca intalnirea a avut loc cu cateva saptamani inainte de semnarea contractului. Urdareanu a precizat ca nu-si aminteste sa se mai fi intalnit cu Nita dupa acest moment.Domnule Urdareanu, va rog sa nu mintiti in fata instantei! Sa-mi spuna daca eu sau el a avut initiativa incheierii contractului de consultanta?In legatura cu incheierea contractului de consultanta, mentionez ca atat denumirea firmei, cat si numele persoanei care urma sa ma contacteze mi-au fost date de Constantin Nita.Vin Sarbatorile de Paste, a jurat pe Biblie...Sa puneti intrebari martorului, nu vorbiti cu el!La Radisson, sunt camere video acolo, este sigur domnia sa ca mi-a dat banii in ziua aia?Respinge intrebarea, martorul a explicat in declaratie detaliile.Am mai multe intrebari...Alta intrebare!Noi la Radisson am discutat despre altele, despre Romarm, despre hidrocentrale...nu mai am alta intrebare.Procesul a continuat astazi cu audierea lui Mihail Tanasescu, unul dintre directorii UTI. Acesta a dat detalii despre modul in care s-a incheiat contractul de consultanta prin care s-ar fi dat bani lui Nita.Tanasescu a confirmat declaratiile date de Urdareanu, privind platile si derularea acestuia."De la domnul Urdareanu am aflat ca Nita i-a pretins un procent de 5% pentru sprijinul acordat pentru derularea in bune conditii a contractului privind Managementul Traficului in municipiul Iasi", a aratat Tanasescu.El a spus ca nu stie daca Urdareanu i-ar fi dat vreo suma de bani lui Nita. Tanasescu a confirmat intalnirea cu Nita, in care i s-ar fi atras atentia ca "Sunt neseriosi", deoarece oprise plata ratelor in acest contract."Denuntul l-am dat la DNA pentru ca mi-am asumat tot ce am facut. Am ales sa merg pe calea adevarului, am spus tot adevarul. Mi-am asumat greselile, am recunoscut tot si in dosarul primarului Gheorghe Nichita", a precizat, la finalul audierii, Mihail Tanasescu.Procesul continua pe 7 mai, termen la care urmeaza sa fie audiati Constantin Nita si fostul primar al orasului Iasi, Gheorghe Nichita.