Ziua sentintei definitive in cazul lui Constantin Nita. DNA a cerut 5 ani de inchisoare pentru fostul ministru

La ultimul termen de judecata, procurorul DNA a cerut majorarea acestei pedepse si a solicitat o condamnare de 5 ani de inchisoare. In ultimul cuvant, Nita a cerut achitarea sa."Sunt dezolat ca Parchetul poate sustine o asemenea pledoarie. Daca puteti intra in mintea mea, o sa puteti constata ca tot ce am facut este legal. Eu ma consider nevinovat", a spus politicianul. In iunie 2016, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie l-au trimis in judecata pe Constantin Nita pe care il acuza de trafic de influenta.Potrivit rechizitoriului procurorilor, in 2013, Constantin Nita, la data faptei ministru al Energiei, i-a solicitat lui Tiberiu Urdareanu, denuntator in cauza, un comision de 5% din valoarea unui contract incheiat de firma acestuia cu Primaria Iasi.