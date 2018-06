DNA cere 5 ani de inchisoare pentru Nita: Daca puteti intra in mintea mea, constatati ca tot ce am facut e legal

Acuzatiile DNA

"N-am pretins bani"

Acuzatiile DNA

In ultimul cuvant, Constantin Nita a repetat ca este nevinovat si a cerut achitarea. "Sunt dezolat ca Parchetul poate sustine o asemenea pledoarie. Daca puteti intra in mintea mea o sa puteti constata ca tot ce am facut este legal. Eu ma consider nevinovat", a declarat politicianul.Inalta Curte urmeaza sa pronunte sentinta definitiva.Constantin Nita este condamnat in faza de fond la 4 ani de inchisoare, iar decizia care va fi data in acest caz este definitiva.Procurorul DNA a aratat astazi ca din probele administrate reiese clar ca Nita este vinovat de infractiunea de trafic de influenta. "Constantin Nita a savarsit fapta in calitate de demnitar, era parlamentar si ministru la data faptelor. Determina aplicarea unei agravante in acest caz", a explicat procurorul.Acuzatorul a atras atentia asupra modalitatii prin care au fost disimulate sumele de bani, prin intermediul unor persoane de incredere, dar si sumele mari de bani care ar fi fost primite de Constantin Nita.Avocatii lui Constantin Nita pun in acest moment concluzii de achitare a politicanului, aratand ca acesta este nevinovat.Fostul ministru al Energiei a dat astazi o declaratie in acest dosar si a sustinut ca este nevinovat.El a contrazis mai multe afirmatii facute de fostul primar al orasului Iasi, care a fost audiat martor in cazul sau. Intr-un alt dosar, legat de acest proces, Nichita are calitatea de inculpat si a fost condamnat, in faza de fond, la 4 ani de inchisoare pentru luare de mita.In esenta, Nita a sustinut ca toate discutiile pe care le-a avut cu Urdareanu si Nichita nu au avut nimic ilegal."Nu i-am pretins niciodata lui Urdareanu ceva. Nici comisionul de 5% din valoarea contractului si nici suma de 30.000 de euro. Cum sa primesc asa ceva? Intr-un loc unde sunt oameni si camere video. Minte! Jur cu mana pe Biblie. Este de necrezut. Este o nebunie ca cineva sa creada ca se poate primi o suma de bani intr-un loc public, ma refer la hotelul Radisson, unde m-am intalnit cu Urdareanu. Nu avea intalniri doar cu mine, ci si cu alte persoane", a declarat Constantin Nita."Nu am stiut ca Nichita Gheorghe ar fi solicitat comisionul de 10% lui Urdareanu. Chiar imi vine greu sa cred asa", a precizat fostul ministru al Energiei.In iunie 2016, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie l-au trimis in judecata pe Constantin Nita pe care il acuza de trafic de influenta.Potrivit rechizitoriului procurorilor, in 2013, Constantin Nita, la data faptei ministru al Energiei, i-a solicitat lui Tiberiu Urdareanu, denuntator in cauza, un comision de 5% din valoarea unui contract incheiat de firma acestuia cu Primaria Iasi.