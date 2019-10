Inalta Curte suspenda procesul si in cazul Nita. Sesizeaza CJUE pe decizia CCR privind completurile specializate

Condamnarea si rejudecarea

Decizia a fost luata, in majoritate, in dosarul in care fostul ministru Constantin Nita a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie. Instanta a decis suspendarea judecarii acest caz, pana cand CJUE o sa trimita raspunsurile la intrebarile preliminare. La finalul articolului regasiti cele 3 intrebari trimise de magistrati.Cazul era in faza de rejudecare a apelului, intr-o cale de atac extraordinara, facuta in baza altei decizii CCR privind completurile de 5 judecatori.La termenul de luni, magistratii au ridicat din oficiu sesizarea CJUE cu trei intrebari preliminare. Un demers similar cu cel facut de instanta in cazul lui Darius Valcov sau al Elenei Udrea (Gala Bute).Avocatul lui Constantin Nita a explicat, luni, ca nu sunt intrunite cerintele de sesizare a CJUE si a pus concluzii de respingere."Infractiunea dedusa judecatii nu are nicio legatura cu vreun act dintre cele enumerate de instanta. Nu avem fraude indreptate impotriva fondurilor europene," explica acesta.Pe de alta parte, procurorul DNA a explicat ca intrebarile sunt pertinente si ca se impune sesizarea CJUE.Nita a fost condamnat, in iunie 2018, la patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul in care era acuzat ca ar fi primit de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu 30.000 de euro si peste 300.000 de lei, ca sa intervina la primarul Iasiului, pentru atribuirea unui contract firmei UTI privind managementul traficului din oras.Nita a facut contestatie in anulare impotriva sentintei definitive, iar aceasta a fost admisa la inceputul anului.Procesul se afla in faza de rejudecare, dar intre timp a intervenit alta decizie CCR, cea privind completurile specializate de 3 judecatori.Intr-un alt caz similar, dosarul CET Govora - Dan Sova, Inalta Curte a trimis luni cazul la rejudecare, la Curtea de Apel Bucuresti.In majoritate: In baza art. 267 alin (3) din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene sesizeaza Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu urmatoarele intrebari preliminare:1. Articolul 19 alin. (1) din Tratatul privind Uniunea Europeana, articolul 325 alin. (1) din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene si articolul 4 din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, elaborata in temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana, trebuie interpretate in sensul ca se opun adoptarii unei decizii de catre un organ exterior puterii judecatoresti, Curtea Constitutionala a Romaniei, care impune trimiterea spre rejudecare a cauzelor de coruptie solutionate intr-o perioada determinata si care se afla in faza apelului, pentru neconstituirea la nivelul instantei supreme de completuri de judecata specializate in aceasta materie, desi recunoaste specializarea judecatorilor care le-au compus?2. Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeana si articolul 47 alin. 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate in sensul ca se opun constatarii de catre un organ exterior puterii judecatoresti a nelegalei compuneri a completurilor de judecata din cadrul unei sectii a instantei supreme (completuri compuse din judecatori in functie, care la momentul promovarii indeplineau inclusiv conditia specializarii solicitata pentru a promova la instanta suprema)?3. Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii trebuie interpretata in sensul ca permite instantei nationale sa inlature aplicarea unei decizii a instantei de contencios constitutional, pronuntata intr-o sesizare vizand un conflict constitutional, obligatorie in dreptul national?