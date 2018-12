Efectele deciziei CCR: Fostul ministru al Energiei, Constantin Nita, contesta din inchisoare sentinta definitiva de 4 ani

Dragnea a motivat amnistia cu cazul Nita

Decizia CCR

Ziare.

com

Solicitarea lui Constantin Nita a fost depusa marti la completul de 5 judecatori de la Inalta Curte. Tot ieri, fostul consilier al Elenei Udrea, Tudor Breazu, a depus o cerere similara la Completul de 5 judecatori. Breazu contesta sentinta definitiva de trei ani de inchisoare primita in dosarul Gala Bute.Contestatia in anulare este o cale de atac extraordinara facuta impotriva deciziilor definitive. Procesele au fost deschise in baza deciziei Curtii Constitutionale (CCR) privind modul in care au fost constituite aceste completuri.Fostul ministru al Energiei Constantin Nita a fost condamnat, in iunie 2018, de magistratii instantei supreme, la o pedeapsa de patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul in care este acuzat ca ar fi primit de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu 30.000 de euro si peste 300.000 de lei ca sa intervina la primarul Iasiului pentru atribuirea unui contract firmei UTI privind managementul traficului din oras.In octombrie 2018, Liviu Dragnea a declarat ca in Romania "trebuie data amnistie", din cauza abuzurilor din Justitie si a magistratilor care au dosare penale. In emisiunea respectiva, liderul PSD a dat exemplul fostului ministru Constantin Nita, care e in puscarie, si in motivarea caruia s-ar fi scris ca nu sunt probe ca a luat mita, dar nici el nu a putut demonstra ca nu a luat.a scris saptamana trecuta ca un numar de 12 contestatii in anulare, cai extraordinare de atac facute impotriva unor decizii definitive, au fost inregistrate in ultima saptamana la completul de 5 judecatori de la Inalta Curte, dupa decizia Curtii Constitutionale (CCR) privind modul in care au fost constituite aceste completuri.Startul proceselor a fost dat de Alina Bica, fost procuror-sef DIICOT, si de Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii, care au trimis prin avocati, din Costa Rica, pe 22 si 23 noiembrie, contestatiile in anulare impotriva sentintelor definitive. Ambele dosare au primul termen de judecata pe 10 decembrie.La inceputul acestei saptamani, si fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, a facut o contestatie in anulare , cale de atac extraordinara, impotriva sentintei definitive de condamnare la 5 ani de inchisoare primita in dosarul Gala Bute-Elena Udrea.Aceste procese vin dupa ce CCR a decis ca exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament, pe de o parte, si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de alta parte, privind modul in care au fost constituite completurile de 5 judecatori.Formarea completului de apel este unul dintre motivele de contestatie in anulare.