Fostul ministru al Energiei, Constantin Nita, audiat in procesul in care contesta sentinta la 4 ani de inchisoare

La termenul de astazi, judecatorii urmeza sa-i audieze pe fostul primar al orasului Iasi, Gheorghe Nichita, in calitate de martor, si pe fostul ministru al Energiei, Constantin Nita - care a cerut sa depuna marturie la finalul procesului.La ultimul termen de judecata, pe 12 martie, unul dintre cei mai puternici afaceristi din Romania, Tiberiu Urdareanu, a povestit in fata magistratilor, cum i-ar fi dat spaga fostului ministru al Energiei, Constantin Nita (PSD). Politicianul a reactionat in sala de judecata: "Ati jurat pe Biblie! Mintiti!".In iunie 2016, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie l-au trimis in judecata pe Constantin Nita pe care il acuza de trafic de influenta.Potrivit rechizitoriului procurorilor, in 2013, Constantin Nita, la data faptei ministru al Energiei, i-a solicitat lui Tiberiu Urdareanu, denuntator in cauza, un comision de 5% din valoarea unui contract incheiat de firma acestuia cu Primaria Iasi.