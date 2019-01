Fostul ministru Nita, unul dintre beneficiarii deciziei CCR, saluta ordonanta lui Tudorel Toader si o posibila amnistie

"Foarte corect"

Condamnarea lui Nita

Dragnea l-a dat exemplu

Ziare.

com

Constantin Nita a fost eliberat din penitenciar la sfarsitul anului trecut, dupa ce Inalta Curte a admis, in principiu, cererea sa de contestatie in anulare facuta impotriva sentintei definitive. Nita avea termen astazi la Inalta Curte, dar dosarul sau a fost amanat pana cand Sectiile Unite urmeaza sa decida daca a fost vorba de o schimbare de jurisprudenta in cazul repartizarii dosarelor."Parerea mea este ca am fost condamnat nevinovat, datorita unui dosar facut la comanda. Prin urmare, cred ca am stat absolut degeaba in puscarie", a declarat Nita, la iesirea din sala de judecata.Potrivit acestuia, CCR a procedat corect in cazul deciziei privind constituirea completurilor de 5 judecatori.Despre anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind ordonanta de urgenta, fostul ministru al Energiei spune ca este foarte corect: "Foarte corect. Pentru ca toata lumea trebuie sa respecte legea. Si cel care este inculpat, condamnat si cel...."Despre o posibila gratiere sau amnistie, Nita este ferm: "", a conchis Nita.Fostul ministru al Energiei Constantin Nita a fost condamnat, in iunie 2018, de magistratii instantei supreme, la o pedeapsa de patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta.Sentinta este in dosarul in care este acuzat ca ar fi primit de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu 30.000 de euro si peste 300.000 de lei ca sa intervina la primarul Iasiului pentru atribuirea unui contract firmei UTI privind managementul traficului din oras.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat in luna octombrie intr-o emisiune televizata ca in Romania "trebuie data amnistie", din cauza abuzurilor din Justitie si a magistratilor care au dosare penale.In emisiune, liderul PSD a dat exemplul fostului ministru Constantin Nita, care era in puscarie, si in motivarea caruia s-ar fi scris ca nu sunt probe ca a luat mita, dar nici el nu a putut demonstra ca nu a luat.