Inalta Curte pune in discutie sesizarea CJUE si in dosarul fostului ministru Nita

Condamnarea si rejduecarea

Ziare.

com

Decizia urmeaza sa fie luata in dosarul in care fostul ministru Constantin Nita a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie. Cazul era in faza de rejudecare a apelului, intr-o cale de atac extraordinara, facuta in baza altei decizii CCR privind completurile de 5 judecatori.La termenul de luni, magistratii au ridicat din oficiu sesizarea CJUE cu trei intrebari preliminare. Un demers similar cu cel facut de instanta in cazul lui Darius Valcov sau al Elenei Udrea (Gala Bute).Avocatul lui Constantin Nita a explicat, luni, ca nu sunt intrunite cerintele de sesizare a CJUE si a pus concluzii de respingere."Infractiunea dedusa judecatii nu are nicio legatura cu vreun act dintre cele enumerate de instanta. Nu avem fraude indreptate impotriva fondurilor europene," explica acesta.Pe de alta parte, procurorul DNA a explicat ca intrebarile sunt pertinente si ca se impune sesizarea CJUE.Nita a fost condamnat, in iunie 2018, la patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul in care era acuzat ca ar fi primit de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu 30.000 de euro si peste 300.000 de lei ca sa intervina la primarul Iasiului pentru atribuirea unui contract firmei UTI privind managementul traficului din oras.Nita a facut contestatie in anulare impotriva sentintei definitive, iar aceasta a fost admisa la inceputul anului.Procesul se afla in faza de rejudecare, dar intre timp a intervenit alta decizie CCR, cea privind completurile specializate de 3 judecatori.Intr-un alt caz similar, Dosarul CET Govora - Dan Sova, Inalta Curte a trimis luni cazul la rejudecare, la Curtea de Apel Bucuresti.