Inca un VIP va beneficia de rejudecare: Procesul lui Constantin Nita se reia de la zero

Nita a facut contestatie in anulare impotriva sentintei definitive, iar luni aceasta a fost admisa. Decizia este definitiva."Desfiinteaza in totalitate decizia penala contestata si anuleaza toate formele de executare dispuse in baza sentintei penale nr. 305 din 26 mai 2017, pronuntata de Inalte Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala in dosarul nr. 2312/1/2016, ramasa definitiva prin decizia penala sus - mentionata", se arata in minuta instantei.Astfel, pe 15 aprilie a fost fixat primul termen de judecata.-Vom reveni cu detalii-